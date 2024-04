Det er en stilling ledig som landslagstrener for langrennsdamene etter at Stig Rune Kveen tirsdag kveld meldte at han gir seg.

– 150 reisedøgn, det høres seigt ut. Jeg har to små barn hjemme, sier Lage Sofienlund.

35-åringen har hatt eventyrlig suksess sammen med Kristine Stavås Skistad de siste årene. Hun er en av verdens beste langrennssprintere, og allerede en gullfavoritt foran VM neste år.

Da nyheten om at Kveen gir seg kom, satt han midt i en sesongevaluering i klubbhuset til Konnerud utenfor Drammen.

– Men det vil være tullete å avfeie en landslagstrenerjobb i nasjonalidretten som uinteressant, sier Sofienlund til VG.

Skistad har stått utenfor landslaget. Fremgangen og suksessen har hun fått sammen med Sofienlund. Skistad var den eneste norske kvinnelige langrennsløperen som vant verdenscuprenn sist sesong.

Nå nevnes Sofienlund av NRK-ekspert Fredrik Aukland og TV 2-ekspert Petter Soleng Skinstad som en het kandidat til å overta for Kveen i tospann med Sjur Ole Svarstad frem mot VM på hjemmebane neste år.

Landslagssjef Ulf Morten Aune sa tirsdag at stillingen vil bli lyst ut umiddelbart.

– Det er en superspennende jobb for alle trenere med ambisjoner. Men det er en krevende jobb. Jeg er trigget av prosjektet på Konnerud og har egentlig tenkt å gjøre Konnerud til verdens beste skiklubb, sier Sofienlund.

– Så du vil at skiforbundet skal trygle?

– Om de vil kan de ringe meg. Men egentlig er jeg ikke der i hodet mitt, men det er jo tullete å si det er uaktuelt, svarer Sofienlund.

Skinstad lanserte på Twitter en løsning hvor Sofienlund tar over etter Kveen i en tredelt rolle med Therese Johaugs trener Pål Gunnar Mikkelsplass og Astrid Øyre Slinds trener Chris Jespersen, samtidig som trenerne drar med seg løperne inn på landslaget.

– Det er saftig meldt av unge Skinstad. Jeg berømmer kreativiteten, men det er ikke veldig realistisk å bli et trehodet assistenttroll for Sjur Ole, sier Sofienlund og ler.

Heller ikke Mikkelsplass har tro på den løsningen.

PÅL GUNNAR MIKKELSPLASS Personlig trener for Therese Johaug

– Alle ting er mulig, men om det er hensiktsmessig og praktisk mulig er vanskelig å si. Jeg tror det finnes bedre løsninger. Jeg er ikke så aktuell, min tid er gått litt forbi, i tillegg følger jeg opp egne unger som satser litt, sier Mikkelsplass til VG og fortsetter:

– Men dette er en kjempespennende og artig jobb, så jeg misunner litt den som går inn i dette mot VM på hjemmebane, sier Mikkelsplass.

Mikkelsplass vil ikke spekulere i om Johaug gjør comeback, men han registrerer at mange tror hun stiller til start i VM i Trondheim – og da er han klar for å fortsette jobben som Johaugs private trener.

– Det finnes mange flinke trenere i Norge. Men de som skal trene damene mot VM må jobbe effektivt og spre trygghet i gruppen. Nå blir det mange spekulasjoner fremover, og det er jo interessant hvem som får jobben, sier Mikkelsplass.