Langrennslandslaget består av ti kvinner og ti menn. VG ba Holund om å ta ut neste års landslag til VM på hjemmebane – og her er hans uttak før de siste fem rennene av verdenscupen:

Herrer

Harald Østberg Amundsen, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Pål Golberg, Even Northug, Håvard Solås Taugbøl, Erik Valnes, Didrik Tønseth, Ansgar Evensen (ny) og Johannes Høsflot Klæbo (ny).

Det betyr at Sjur Røthe og Sindre Bjørnestad Skar ryker.

Disse er trygge: Han mener Harald Østberg Amundsen, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Pål Golberg, Even Northug, Håvard Solås Taugbøl og Erik Valnes er trygge på herrelaget, samt Johannes Høsflot Klæbo om han sier ja og at Ansgar Evensen går inn på sprint. I tillegg er han klar på at Sindre Bjørnestad Skar og Sjur Røthe mister plassene etter mye trøbbel. «Har nivået, men mangler resultater inneværende sesong etter sykdom». Han ryker først: Han mener Didrik Tønseth lever farligst ellers. «Jeg tror Tønseth foreløpig er innenfor, men han bør vise form på tampen av sesongen. Er den første som ryker dersom utfordrerne viser form». Slik vurderer Holund outsiderne: Iver Tildheim Andersen – Høyt toppnivå, lite allsidig Pluss: Ekstremt toppnivå i skate enkeltstart. Stabil form. Ung. Minus: Ren skøytespesialist. Lite allsidig. Mangler avslutningsegenskaper i fellesstart Jan Thomas Jenssen – Gode avslutningsegenskaper i skate, ustabil form Pluss: Gode avslutningsegenskaper i fellesstart, spesielt i skøyting Minus: Mangler resultater i enkeltstart. Ustabil formen. Henrik Dønnestad – Allsidig, ustabil form Pluss: Høyt toppnivå både i klassisk- og skøyting Minus: Ustabil i formen. Har ikke den råeste spurten Mattis Stenshagen – Allsidig, dårligst meritter Pluss: Allsidig. Mestrer både klassisk og skøyting, enkeltstart og fellesstart. Minus: Dårligst meritter blant distanseløperne Ansgar Evensen – Up and coming Pluss: Høyt toppnivå både i klassisk og skøyting. Ung Minus: Ustabil form

Kvinner

Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng, Anne Kjersti Kalvå, Mathilde Myhrvold, Margrethe Bergane (ny), Kristin Austgulen Fosnæs (ny), Kristine Stavås Skistad (ny), Astrid Øyre Slind (ny) og Therese Johaug (ny).

Det betyr at Ingvild Flugstad Østberg, Julie Myhre, Helene Marie Fossesholm, Marthe Skaanes og Ane Appelkvist Stenseth ryker.

Disse er trygge: Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng, Anne Kjersti Kalvå og Mathilde Myhrvold er trygge, ifølge Holund. Han tror også Margrethe Bergane og Kristin Austgulen Fosnæs fra rekruttlandslaget går inn – dersom det ikke kommer noen «bomber» på tampen. Han gir plass til Astrid Øyre Slind, Kristine Stavås Skistad og Therese Johaug om de vil. Disse mener han er usikre: Ingvild Flugstad Østberg Pluss: Har toppnivået til å ta medalje i VM Minus: Får ikke gått skirenn av helserelaterte årsaker Julie Myhre Pluss: Har slitt med en skulderskade før inneværende sesongen. Dette kan gjøre at hun får en sjanse til. Minus: Mangler resultater å vise til etter to år på landslag. Disse ryker: Holund tror Ane Appelkvist Stenseth, Marte Skaanes og Helene Marie Fossesholm mister plassen.

Holunds uttak forutsetter at alle de beste takker ja til landslag – noe Klæbo, Skistad og Slind tidligere har takket nei til. Samt at Therese Johaug bekrefter comeback – og vil gå på landslag.

Hans Christer Holund Viaplay-ekspert

Landslagstrener for kvinnene, Sjur Ole Svarstad, sier de skal gjøre en grundig evaluering og peile kursen videre.

– Det er flere spørsmål – med noen av verdens beste skiløpere som har stått utenfor landslaget. Vi har en del jobb foran oss, sier Svarstad.

– Men det er klart at noen ligger veldig godt an, mens andre kanskje mangler det siste resultatet til å være trygge. Det er alltid litt utskiftninger, og det er det fare for i år også, fortsetter han.

Sjur Ole Svarstad Landslagstrener, kvinner

Etter et sterkt 2022/23, har de norske kvinnene slitt denne vinteren. Skistad og Heidi Weng er de eneste med pallplasser.

– Vi må ha en god prosess på det før VM og ta ut et sterkt elitelag. Da er det viktig å gjøre avklaringene alle de norske kvinnene der ute, sier Svarstad.

Sjur Røthe, tidligere lagkamerat med Holund, forstår om han vrakes på landslaget. Etter mye trøbbel vil han bruke våren til å finne ut om han skal fortsette karrieren eller ei.

– Det er mange som har gått fort i vinter i motsetning til meg. Det er vanskelig å ta en klink avgjørelse nå. Jeg skal innrømme at jeg har tenkt mye på det i perioden jeg har vært borte fra skirenn, sier Røthe til VG.

Søndag får han årets første mulighet i verdenscupen på femmila i Holmenkollen.

Marte Skaanes innrømmer at hun har tenkt på hva forutsetningene blir neste år.

– Jeg skal være skiløper i 2025, så får jeg ta hvilket lag jeg er på når den tid kommer. Jeg vet at det går an å få til gode resultater uansett, sier Skaanes.

Astrid Øyre Slind vil finne raskt ut om hun skal takke ja til landslaget eller fortsette å satse med Team Aker Dæhlie.

– Jeg har et veldig bra team som har funket bra, jeg er redd for å gå bort fra det. Men det er en VM-sesong og man får mer oppfølging på ski på landslag. Det er et dilemma, sier Slind.