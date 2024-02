Manchester Uniteds omstridte profil har gjort et sjeldent intervju - og med en lengre selvbiografisk tekst - i The Players Tribune.

Skandaletitlene har vært mange om Rashford. Nå forteller han om hvordan han oppfatter det, at han egentlig bryr seg lite om kritikken - men det er én ting som opptar ham:

– Om du noen gang skulle tvile på min lojalitet til Manchester United, da er det jeg si ifra.

Marcus Rashford fortsetter:

– Da er det som om noen utfordrer hele min identitet, og alt jeg står for som menneske. Jeg vokste opp her. Jeg har spilt for denne klubben siden jeg var gutt.

Det stormer jevnlig rundt ham. Britiske tabloider har store, svarte titler når han krasjer med luksusbilen, ikke kommer på en trening fordi han var på fest og at han blir straffet i klubben.

Det han presterer på banen, diskuteres også. Denne uken kritiserte Alan Shearer som BBC-ekspert Rashfords kroppsholdning i FA-cup-kampen mot Nottingham Forest.

– Hør, jeg er ikke en perfekt person. Når jeg gjør en feil, vil jeg være den første til å rekke opp hånden og si at jeg må gjøre det bedre, sier han til The Players Tribune.

– Det som skrives om meg... 90 prosent av alt er feil og løgner.

Marcus Rashford på vei til Premier League-kampen mot Fulham nylig. Foto: Bradley Collyer / Pa Photos / NTB

I slutten av januar var engelske aviser fulle av historien om at han var i trøbbel etter en bytur i Belfast - som gjorde at han ikke kom på trening dagen etter.

– For meg er ikke dette nytt. For familien min er det litt tøft, sier han.

Manchester United ligger foran serieinnspurten på 6. plass - med åtte poeng opp til topp 4-plassering.