Nå venter Liverpool i kvartfinalen i FA-cupen - som kan redde sesongen for Erik ten Hags menn, som sliter med å sikre seg Champions League-billett for 2024/2025, ble utslått i gruppespillet denne sesongen og røk også i ligacupen.

– Det snakkes mye Erik ten Hags posisjon, men han har klart seg bra. Vi begynner å se mer stabilitet, og jeg tror han får tid, sier Wayne Rooney på BBC.

Uniteds seiersmål kom etter et smart og hardt frispark fra Bruno Fernandes. Casemiro kastet seg fram og headet ballen i nettet fra kort hold ved nærmeste stolpe.

Samtidig fikk brasilianeren et kutt i hodet og måtte behandles etter sin femte scoring denne sesongen - i alle turneringer.

– Frisparket skaper forvirring, og Casemiro kommer inn. Forest har ingen ved nærmeste stolpe, fastslår Alan Shearer på BBC.

– Manchester United har ikke spilt bra, men cupfotball handler om å komme til neste runde, er Shearers dom.

Både Nottingham Forest-keeper Matt Turner og Manchester Uniteds sisteskanse André Onana gjorde en god figur og forhindret scoringer.

Manchester United hadde de største sjansene i 1. omgang - men Nottingham Forest hang godt med.

Forest-målmann Matt Turner presterte en glitrende redning da Scott McTominay headet på Diogo Dalots innlegg. Senere prøvde McTominay seg med et brassespark, uten å treffe mål.

Marcus Rashford mot Nottingham Forest onsdag kveld. Alan Shearer på BBC kritiserer kroppsspråket hans. Foto: Mike Egerton / Pa Photos / NTB

Alan Shearer som ekspert på BBC var ikke imponert over Marcus Rashford i slutten av 1. omgang:

– Kom igjen, Marcus Rashford. Kom deg opp! Jeg liker ikke hans kroppsspråk. Han må ta ansvar for det han gjør. Han må prestere bedre. Han prøver å fortelle fansen at det ikke er hans feil at han mistet ballen.

Forest var en stund farlig på høyresiden, der Sofyan Amrabat slet som Manchester United-forsvarer.

Casemiro jubler med Diallo etter scoringen. Foto: Rui Vieira / AP / NTB

Begge lag jaktet avgjørende scoring i 2. omgang - men det var ikke haalandsk kvalitet over avslutningene på noen side av banen.

– Vi har tapt bare en gang i 2024. Vi er stabile, sier Erik ten Hag til BBC.

– Det er stort det laget viser i dag. Jeg er stolt over det vi gjorde.

– Vi er skuffet over at det ble tap til slutt, sier Forest-sjef Nuno Espirito Santo til BBC.

Rett før nyttår gikk Manchester United på et smertelig ligatap mot Nottingham Forest. De røde har reist seg siden den gang, men rekken uten nederlag ble ødelagt mot Fulham sist helg.

Wayne Rooney var på plass som BBC-ekspert - og kunngjorde sine klare planer:

– Målet er etter hvert å være manager i Premier League. Manchester United eller Everton er drømmejobbene, men det er en prosess. I løpet av de neste ti årene håper jeg at jeg får sjansen på en av toppjobbene.