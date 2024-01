– Jeg synes det er veldig synd at jeg ikke får reise. Jeg kjemper om en plass i verdenscupen totalt, det er løp i skøyting som burde passe meg og jeg vil bevise at jeg har noe på landslag å gjøre, sier Jan Thomas Jenssen fra regionslaget Team Elon Midt-Norge.

I høst ble det bestemt at skiforbundet kun sender langrennsløpere i «red group» til de seks rennene i canadiske Canmore og amerikanske Minneapolis i februar. Årsaken er store reisekostnader.

«Red group» er FIS’ sammenstilling av resultater det siste kalenderåret, både denne sesongen og fjoråret. De 15 beste i sprint og distanse er med i «red group».

Listen oppdateres fire ganger gjennom vinteren. Siste versjon kom etter Tour de Ski, og neste kommer etter løpene i Nord-Amerika.

Disse er med i «red group» og kan reise til Canada/USA Vis mer ↓ Kvinner distanse: Heidi Weng, Astrid Øyre Slind og Anne Kjersti Kalvå Sprint: Kristine Stavås Skistad, Lotta Udnes Weng og Mathilde Myhrvold. Silje Theodorsen har friplass og er kvalifisert som leder av Skandinavisk Cup. Utenfor og dermed uaktuelle for Canada og USA: Tiril Udnes Weng, Margrethe Bergane, Ingvild Flugstad Østberg, Kristin Austgulen Fosnæs, Ane Appelkvist Stenseth, Maria Hartz Meling, Julie Myhre, Marte Skaanes, Helene Marie Fossesholm og Anna Svendsen. Menn distanse: Pål Golberg, Harald Østberg Amundsen, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Didrik Tønseth og Martin Løwstrøm Nyenget Menn sprint: Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes, Even Northug, Pål Golberg, Håvard Solås Taugbøl, Harald Østberg Amundsen og Ansgar Evensen. Mattis Stenshagen har friplass og er kvalifisert som leder av Skandinavisk Cup. Utenfor og dermed uaktuelle for Canada og USA: Jan Thomas Jenssen, Iver Tildheim Andersen, Henrik Dønnestad, Sjur Røthe, Sindre Bjørnestad Skar og Matz William Jenssen

Flere sterke norske navn er utenfor «red group» og derfor uaktuelle for Canada og USA:

Tiril Udnes Weng. Vant verdenscupen sist sesong

Jan Thomas Jenssen. Vant 20-kilometeren i Ruka og nummer tre på en etappe i Tour de Ski

Henrik Dønnestad. Ble nummer tre på 10 km klassisk i Trondheim og nummer to på 20 km i Davos.

Iver Tildheim Andersen. Vant 10 km fri på Lillehammer sist sesong og ble nummer tre i Gällivare på 10 km fri før jul.

Landslagsløperne Sjur Røthe, Sindre Bjørnestad Skar, Ane Appelkvist Stenseth, Julie Myhre, Marte Skaanes, Ingvild Flugstad Østberg og Helene Marie Fossesholm

BEST I FJOR: Tiril Udnes Weng vant verdenscupen sammenlagt. Foto: KIMMO BRANDT / EPA / NTB

Kun syv norske kvinner er «kvalifisert» for turen.

Tiril Udnes Weng har slitt med sykdom i vinter og innser at løpene gliper, selv om hun har veldig lyst.

– Burde skiforbundet ha rom for at fjorårets verdenscupvinner får reise til Canada og USA om du viser form under verdenscupen i Goms til helgen?

– Jeg tenker uavhengig av hva man gjorde i fjor, at hvis man presterer veldig bra i helgen, så bør det være en luke. Vi bør sende en jente om hun kan kjempe om pallplass, for det har vi ikke klart mange ganger i år, svarer Udnes Weng.

FIS dekker mellom 3630 og 9075 kroner i reisekostnader for løperne i «redgroup» - avhengig av hvor turene går. I Nord-Amerika gjelder høyeste sats.

Likevel utgjør det en liten del. Landslagssjef Ulf Morten Aune anslår at turen koster rundt 60.000 kroner per løper – i beste fall.

– Det er kjedelig at det er et økonomisk spørsmål for Norge som er størst. Jeg hadde håpet at økonomi ikke stoppet oss. Det er synd at Norge og skiforbundet, som har så store profiler, sliter med økonomien, sier Jan Thomas Jenssen.

Programmet i Canada og USA Vis mer ↓ Canmore, Canada: 9. februar: 10 km fri, intervallstart 10. februar: Sprint fri 11. februar: 20 km klassisk, fellesstart 13. februar: Sprint klassisk Minneapolis, USA: 17. februar: Sprint fri 18. februar: 10 km fri Løpene vil gå på kveldstid norsk tid og sendes på TV 3/Viaplay

– Er det andre steder man kunne spart penger, for å frigjøre mer midler til Canada/USA-reisen?

– Nei, det er kun i Tour de Ski og Ruka vi hadde med leger og fysio. De har prøvd å spare inn det som går. Jeg har for lite innsikt til å si hva som bør gjøres, men jeg tror det går an å gjøre det bedre på sponsorsiden. Selv om sponsorene er mer restriktive, svarer Jenssen.

Landslagssjef Aune forteller at det «alltid» har vært kun løpere i «red group» på turene til Canada og USA.

– Jeg vil ikke kommentere uttak nå. Men det er ekstreme kostnader å sende folk dit. Jeg vil ikke kommentere sponsorsituasjon, men forstår at løpere som er ganske nære vil være skuffet, sier Aune.