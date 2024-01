Fosnæs la seg flat direkte på TV etter at hun vekslet på femteplass – over minuttet bak Sveriges Linn Svahn – i hennes første seniorstafett i langrenn.

– Jeg føler at jeg trenger å si unnskyld til hele Norge som har sett på, sa en fortvilet Fosnæs til Viaplay.

Fosnæs, Mathilde Myhrvold, Margrethe Bergane og Tiril Udnes Weng ble nummer fem, nesten fire minutter bak Sverige.

– Uff. Det er kjedelig å ødelegge for de andre, sa Fosnæs.

Landslagssjef Ulf Morten Aune mener beklagelsen ikke var nødvendig.

– Det er tragisk, Kristin skal ikke stå å si unnskyld for noe som helst. Hun har hatt en fin sesong, sier Aune til VG.

– Fikk du vondt av Fosnæs?

– Ja. Kristin har nesten gått alle renn og hatt stor fremgang denne sesongen. Det samme gjelder Margrethe Bergane, også fra rekruttlandslaget. Det er ikke de som skal bære ansvaret.

TUNG ETAPPE: Kristin Austgulen Fosnæs holdt ikke følge med Sverige på stafetten i Oberhof. Her under Tour de Ski, hvor hun ble nummer 17. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tiril Udnes Weng, søndagens ankerkvinne og sist sesongs vinner av verdenscupen, støtter Aune etter Norges verste stafettplassering siden 2006.

– Kristin skal ikke føle på at hun ødela noe. Jeg tror ingen av oss andre ville gjort det så mye bedre, sier Udnes Weng.

Norge har hatt noen lysglimt med Heidi Wengs 2. plass i Tour de Ski totalt og hennes tre pallplasser i distanse, samt fem pallplasser og en seier i sprint for Kristine Stavås Skistad.

Men hovedsakelig har de norske langrennskvinnene trøblet denne sesongen, etter det positive fjoråret toppet med VM-gull i stafett. Skuffende resultater, mye sykdom og forfall fra landslagsløperne har preget vinteren.

Norges profiler går ikke skirenn – eller er syke: Vis mer ↓ Ingvild Flugstad Østberg og Helene Marie Fossesholm har ikke gått et skirenn hele sesongen. Førstnevnte fikk ikke godkjent helseattest. Fossesholm trengte konkurransefri fordi hun hadde mistet skigleden.

Anne Kjersti Kalvå: Ble syk under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen. Har ikke vært i nærheten av resultatene sist sesong. Brøt et renn under prøve-VM i Trondheim i midten av desember. Hun følte ingenting fungerte. Hun brøt også Tour de Ski fordi kroppen ikke responderte og trengte hvile. Gikk ikke i Oberhof på grunn av sykdom.

Astrid Øyre Slind (utenfor landslag): Ble syk under verdenscupen i svenske Gällivare i begynnelsen av desember. Har gått gode enkeltrenn denne sesongen. Men etter Tour de Ski har hun vært utslått med sykdom igjen. Gikk ikke i Oberhof.

Lotta Udnes Weng: Brøt Tour de Ski på grunn av sykdom. Tre uker etter touren ble hun ikke vurdert til verdenscuprennene i Oberhof sist helg, nettopp på grunn av sykdom.

Tiril Udnes Weng: Vinneren av verdenscupen sammenlagt sist sesong gikk sine første renn for denne sesongen i Oberhof nå. Sykdom har spolert november, desember og store deler av januar.

Landslagsløperne Julie Myhre (sesongdebuterer i verdenscupen til helgen etter skulderskade), Marte Skaanes (kun to verdenscupløp: 25. og 41. plass i Trondheim) og Ane Appelkvist Stenseth (14. plass beste resultat i verdenscup) har heller ikke hatt noen bra sesong.

Mathilde Myhrvold har gått mye verdenscup i vinter og har en 6. plass som best resultat.

Den siste landslagsløperen Heidi Weng har levert 2. plass totalt i Tour de Ski og totalt tre pallplasser i viner. Norges beste totalt i verdenscupen på 8. plass.

Kristine Stavås Skistad (utenfor landslag) har hatt en bra sesong med fem pallplasser og en seier i sprint. Kun svenske Linn Svahn er foran i sprintcupen.

Viaplay-ekspertene Maiken Caspersen Falla og Niklas Dyrhaug ga søndag begge klar beskjed om at landslagsledelsen må undersøke grundig hva som har gått galt.

Til den kommende helgens verdenscup i Goms, mangler Anne Kjersti Kalvå, Astrid Øyre Slind, Kristine Stavås Skistad, Lotta Udnes Weng og Silje Theodorsen.

– Vi har et ganske ungt lag i Goms. Det er bra de yngre får prøve seg, men i en optimal verden ville det vært en miks med rutinerte kvinner i god form. Vi kan ikke trylle, men ingen skal tvile på at løpere, trenere og ledere skal evaluere dette, sier Aune.

Norges tropp til verdenscupen i Goms 26.–28. januar: Vis mer ↓ Mix stafett (4 x 7,5 km) fredag 26. januar: Norge stiller med to lag. Sprint fri teknikk lørdag 27. januar: Ane Appelkvist Stenseth (Grong IL) Julie Myhre (Byåsen IL) Mathilde Myhrvold (Vind IL) Maria Hartz Melling (Konnerud IL, Equinorrekruttlandslag) Kristin Austgulen Fosnæs (Fossum IF, Equinor rekruttlandslag) Tiril Udnes Weng (Nes Ski) Harald Østberg Amundsen (Asker SK) Matz William Jenssen (Sportsklubben Njård, Team ELON Oslofjord) Pål Golberg (Gol IL) Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer SK) Erik Valnes (Bardufoss og Omegn IF) Ansgar Evensen (Vind IL, Team ELON Innlandet) Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen IL) Mattis Stenshagen (Follebu Skiklubb) 20 km fellesstart fri teknikk, 28. januar: Mathilde Myhrvold (Vind IL) Nora Sanness (Kjelsås IL, Team ELON Oslofjord) Tiril Udnes Weng (Nes Ski) Margrethe Bergane (Konnerud IL, Equinor rekruttlandslag) Kristin Austgulen Fosnæs (Fossum IF, Equinor rekruttlandslag) Heidi Weng (IL BUL) Simen Hegstad Krüger (Lyn Ski) Harald Østberg Amundsen (Asker SK) Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer SK) Pål Golberg (Gol IL) Iver Tildheim Andersen (Rustad IL, Equinor rekruttlandslag) Jan Thomas Jenssen (Hommelvik IL, Team ELON Midt-Norge) Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen IL) Mattis Stenshagen (Follebu Skiklubb)

LANDSLAGSSJEF: Ulf Morten Aune. Foto: Geir Olsen / NTB

Han forstår kritikken og at det etterlyses svar.

– Det er mange ting som må diskuteres. Det er alle innstilt på. Men først må vi gjennomføre sesongen vi står. Vi må ikke miste hodet og sende ut folk som ikke er klare for det i skirenn, sier Aune og legger til:

– Trenere, løpere og ledere er alle enige i at vi må snu alle stener for hvorfor det har blitt sånn, og jeg vet media gjerne vil ha svar nå. Men vi må ta det når sesongen er over.

Udnes Weng tror alle de norske utøverne tenker selv på hva de kan gjøre.

– Jeg føler at laget som gikk søndag ikke fortjener kritikken. Vi stilte med to rekrutter, en sprinter og jeg som er i dårlig form. Men at det beste norske laget er på femteplass, er kritikkverdig, sier Udnes Weng.

PS! Selv om Fosnæs beklaget til «hele Norge», var det ikke mer enn 57.000 som så kvinnestafetten på betalingskanalen V Sport 1, ifølge analyseselskapet Kantar. Men dette tallet inkluderer ikke Viaplay-strømmer.