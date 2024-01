– Det er fantastisk bra. Tyskland er en stor idrettsnasjon som er veldig gode i mange idretter. Veldig viktig å ha de tilbake, sier Martin Løwstrøm Nyenget etter 4. plass i Tour de Ski til VG.

Harald Østberg Amundsen vant touren foran Friedrich Moch som tok Tysklands første pallplass sammenlagt i touren siden 2009. Hugo Lapalus fra Frankrike ble nummer tre.

– Man ser engasjementet på skiskyting i Tyskland, og håper vi kan få tilbake litt det samme i langrenn. Det kan gjøre mye for internasjonal interesse, sier Nyenget og legger til:

– Når du ser anlegg i Tyskland, hvordan de jobber og teamet de har rundt seg i verdenscup ... Det er ingen grunn til at de ikke skal få det til. Nå tror jeg de er i ferd med å snu det, jeg heier på dem og vi er glade i den kampen.

NRK har skrevet om at mens tendensen har vært negativ for seertall i langrenn i flere nasjoner, er det mer positivt i Tyskland.

Da Erik Valnes tok etappeseieren i Tour de Ski lørdag, skal 3,7 millioner i Tyskland ha sett løpet på ARD, ifølge en oversikt lagt ut av Team Aker Dæhlie-trener Jostein Vinjerui på X.

Moch imponerte i Tour de Ski. Men det er først og fremst på kvinnesiden Tyskland har vist sterk utvikling. I OL 2022 tok de lagsprint-gull med Katharina Hennig og Victoria Carl, som nå har hver sin seier i verdenscupen i løpet av et drøyt år.

– Laget er bra, vi pusher hverandre. Vi har tatt steg for steg og blitt litt sterkere. Det er perfekt, vi har så mange unge vi må motivere, sier Carl.

– Er du en stor stjerne i Tyskland, eller hvordan er det?

– Haha, nei. Jeg tror jeg er en større stjerne i Norge eller Sverige.

STERKE LØPERE: Katharina Hennig og Victoria Carl er blitt blant de beste løperne i klassisk stil. Foto: Terje Pedersen / NTB

På herresiden har åtte nasjoner vært på pallen i år: Norge, Frankrike, Finland, Tsjekkia, Sverige, Italia, Sveits og Tyskland.

På damesiden har fem nasjoner vært på pallen: Sverige, Norge, USA, Tyskland og Finland

I Tour de Ski på kvinnesiden var det syv nasjoner topp ti: USA, Norge, 2 ganger Finland, 3 ganger Sverige, Latvia, Tyskland og Frankrike.

På herresiden var det seks nasjoner topp ti i Tour de Ski: 4 ganger Norge, Frankrike, Tyskland, Sveits, Sverige og Østerrike.

– Det er veldig bra at så mange kommer på pallen. Det er bra for TV-seerne, sier Carl.

Erik Valnes innrømmer at det er «kult» å bli sett av millioner i Tyskland.

– Det er viktig å ha mangfold i sporten vår. Det er artig med så bra variasjon på pallen, sier Valnes.

BRA TOUR: Erik Valnes endte som nummer seks. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det har nærmest vært en liten klisjé at «Tyskland er store, de er viktige for sporten». Nå har de Moch på pallen og kvinnene har levert bra en stund. Et lyspunkt?

– Det vil alltid komme en Dario Cologna eller Tobias Angerer, men jeg håper nasjoner som Tyskland kan melke effekten av å ha en i toppen, bygge et lag og utvikle seg mer.

Frankrike har også hatt en oppløftende Tour de Ski-seier med Lapalus på pallen i sammendraget, mens Lucas Chanavat vant to etapper og Jules Lapierre én.

– De franske kan å gå motbakker og sprinter. Vi får holde dem unna på det som er litt midt imellom der, sier Nyenget.

MILEPÆL: Jules Lapierre tok sin første verdenscupseier. Foto: Alessandro Trovati / AP / NTB

– Det er veldig bra for langrenn å ha Mellom-Europa på pallen. Det er veldig hardt å slå de norske, sier Lapierre etter å ha gått «Monsterbakken» best.

I Frankrike sendes langrenn på Eurosport.

– Er det populært?

– Det er populært i noen alpine områder, men ikke så mye. Det er en veldig liten sport i Frankrike. Derfor er det bra for oss å vinne iblant, så vi kan gjøre sporten mer populær hjemme, svarer Lapierre.

FØLGER MED: Landslagstrener Eirik Myhr Nossum. Foto: Terje Pedersen / NTB

Eirik Myhr Nossum er imponert av det de utenlandske har vist i en sykdomspreget Tour de Ski.

– Fantastisk! Jobben vår er selvsagt å slå dem, men jeg vet hvor god skiløper du må være for å slå oss. Jeg er mektig imponert over det de gjør. De er unge også, så det er fantastisk bra.

– Skjer dette bare på grunn av norske forfall – Klæbo, Krüger, Tønseth og flere?

– Hadde de vært der, er disse likevel helt oppi der. Jeg har ingen grunn til å tro at Kruger og Klæbo ville herjet med Klæbo. Det folk leverer her i touren, er veldig bra.