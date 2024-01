– Jeg kastet opp før start og kjente det på hele kroppen før start. Jeg er skikkelig lettet nå, sier Amundsen til VG.

Opp «Monsterbakken» ble han nummer fem, som var mer enn nok til å sikre sammenlagtseieren overlegent. Foreldrene og kjæresten var på plass. Hans største bragd i karrieren gir rundt en million kroner i premiepenger.

Tårene rant da nasjonalsangen ble spilt til ære for Amundsen.

– Jeg hadde ikke trodd jeg skulle bli så følsom.

Amundsen er den fjerde norske herreløperen til å vinne kraftprøven etter Petter Northug, Martin Johnsrud Sundby og Johannes Høsflot Klæbo.

– Fantastisk, det er noe jeg bare kunne drømt om.

Han klinte til med kjæresten Hedda Follestad etter målgang. Familien var også på plass.

– Jeg ble ikke mindre nervøs da de kom ned, men det er stort og det er lenge siden jeg har sett dem, sier Amundsen.

– Jeg er lettet. Det har vært en nervepirrende uke. Først og fremst bare lettet. Det har vært hardt og sittet hjemme foran TV-en, sier kjæreste Hedda Follestad.

– Jeg har prøvd å ikke vise at jeg har vært så nervøs. Jeg har måttet skjerpe meg litt mellom rennene, følger hun opp.

– Det har vært stressende. Jeg tror vi hadde høyere puls enn Harald i dag. Jeg er imponert, sier pappa John Harald Amundsen til VG etter målgang.

TOMMEL OPP: Pappa John Harald Amundsen og kjæresten Hedda Follestad på plass i Italia. Foto: Herman Folvik / VG

Kontrasten er maksimal til fjoråret. Amundsens foreldre dro også da på Tour de Ski, men dit kom aldri sønnen. Han ble syk tidlig i sesongen, var ikke kvalifisert til touren, og det var et lite mirakel at han tok VM-sølv på 15 km fri etter en stor «omvei» til å få plass.

Kvelden etter VM-sølvet i Planica pakket Amundsen om for å reise til Estland på Skandinavisk Cup (nivået under verdenscup), tross at mange mente han burde vært en sterk kandidat til en stafettetappe.

Tour de Ski sammenlagt – topp ti Vis mer ↓ 1. Harald Østberg Amundsen 2. Friedrich Moch +1:19.2 3. Hugo Lapalus +1:32.8 4. Martin Løwstrøm Nyenget +1:57.3 5. Beda Klee +2:07.4 6. Erik Valnes +2:17.7 7. Henrik Dønnestad +21.7 8. Jens Burman +3:05.4 9. Jules Lapierre +3:53.8 10. Mika Vermeulen +3:56.6

GJENNOMBRUDDET: Harald Østberg Amundsen tok VM-bronse i Oberstdorf 2021 på 15 km fri. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Gjennom å vinne Skandinavisk Cup sist vinter, sikret han seg friplass i alle verdenscupløp før jul denne sesongen. Uten friplassen hadde han trolig ikke fått gått like mange sprinter – som igjen har vært med å utvikle Amundsen til en mer komplett utøver og at han nå leder verdenscupen.

Historien forteller mye om Amundsen, mener landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Harald er fantastisk type. Han er ikke alltid enig i alt, men han er smart og konstruktiv.

Harald Østberg Amundsen Vis mer ↓ Yrke: Langrennsløper Sivil status: Samboer med Hedda Follestad Thorhalsson. Født: 18. september 1998 (25 år) Fra: Asker Aktuell: Vant Tour de Ski søndag Har fra før VM-bronse på 15 km fri fra 2021, ble vraket til OL 2022, VM-sølv på 15 km fri fra 2023 Tvillingsøsteren Hedda Østberg Amundsen går for rekruttlandslaget Kjente hjelpere: Erik Bertrand Larssen som mental trener, Rune Brynhildsen hjelper til med sponsorer og media, mens milliardær Bjørn Rune Gjelsten og sportskjede-gründer Morten Borgersen er med som den største sponsoren gjennom eierskapet i sportsbutikken Milslukern.

Siden 2021 har han vært den klart yngste på landslag. Han varslet tidlig at han ville bli en type som Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov for å kunne kjempe i tourer. Med sterk utvikling i klassisk, avslutninger og sprinter har han klart det.

– Han har gradvis tatt stegene. Jeg tror det har sittet veldig i hodet. Han har alltid gått brukbart teknisk i klassisk, men han har ikke hatt samme selvtilliten som i skøyting, sier Nossum og legger til:

– Du gjør ofte klokere valg med selvtillit. Nå er han blitt høy og mørk med kloke valg hele tiden, da ser ting lettere ut.

TARZAN: Landslagstrener Eirik Myhr Nossum mener eleven har en kropp som Tarzan. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Amundsen må kunne sies å fremstå nokså ærlig og direkte intervjuer, og har ikke problemer med å levere noen stikk, men er likevel en veldig behersket herremann. Men internt i laget har han høy status.

– Han har en utstråling som gir ham autoritet i hans meninger. Han har tørt å komme med sine meninger, i tillegg til at han er veldig nysgjerrig i hva andre gjør og har delingsvilje til tusen. Han er en veldig lagspiller, sier Nossum.

Han kaller Amundsen et «kapteinsemne» i landslaget.

– Det har jeg sett fra dag en. Jeg har hatt Martin Johnsrud Sundby og Sjur Røthe som naturlige kapteiner. En dag i fremtiden kan Harald ta over.

– Hvorfor?

– Han har en naturlig autoritet rundt seg. Han er en lagspiller som er veldig opptatt av andre. Det er en egenskap du trenger som kaptein.

Amundsen selv sier dette:

– Kaptein ... Jeg skal vente litt med det. Vi har gode lagkapteiner i Sjur og Pål Golberg i sprintlaget. Men jeg trives utrolig godt med denne gjengen på tur.

– Jeg har sagt fra til de andre, at de må si fra om jeg mister det helt.

På veien har Amundsen fått hjelp av flere kjente navn: Erik Bertrand Larssen som mental trener, Rune Brynhildsen hjelper til med sponsorer og media, mens milliardær Bjørn Rune Gjelsten og sportskjede-gründer Morten Borgersen er med som den største sponsoren gjennom eierskapet i sportsbutikken Milslukern.

Han har gjennom touren merket at avisoppslagene har kommet oftere og trøkket på mobilen har vokst.

– Det hjelper å gå fort på ski. Det blir lagt mer merke til. Jeg får mer meldinger enn før, men jeg har noen timer i døgnet på mobilen, så jeg har mulighet til å svare.

Adressa-kommentator Birger Løfaldli har skrevet at VM i Trondheim 2025 kan bli med en duell mellom hjemmehåpet Johannes Høsflot Klæbo og Asker-gutten Amundsen.

Nossum peker på at individuelt mesterskapsgull er det neste store for Amundsen.

– Vinner du Tour de Ski, er du i historiebøkene. Det er stort. Herregud, det er noe av det viktigste vi har som sport, sier landslagstreneren.

– Harald mangler individuelt gull, men han har noen år foran seg og fortsetter han å gå som nå, kan han velge og vrake selv i distanser han skal gå. Så er det opp til ham å vinne dem.