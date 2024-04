Detaljene rundt avtalen er foreløpig ikke kjent, men den vil sannsynligvis gi Disney tilgang til å filme bak kulissene hos Manchester United over en lengre periode, skriver The Athletic. Prosjektet er fremdeles i idéfasen.

Avisen skriver serier – i flertall. Ifølge avisens kilder vil serieskaperen også ha fokus på Sir Alex Ferguson-æraen, og vil inkludere intervjuer med den nå 82 år gamle trenerlegenden.

Videre står det at det bli gitt tilgang til klubbens arkivopptak for intervjuer med gamle spillere, som Bryan Robson og Peter Schmeichel.

Ferguson og hans tidligere spillere må formelt godkjenne prosjektet, og det forventes at United vil beholde redaksjonell kontroll over ethvert prosjekt, skriver The Athletic.

Avtalen skal angivelig være verdt flere millioner dollar.