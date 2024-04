– Alejandro er en ung spiller og er nødt til å lære mye. Han ba om unnskyldning og etter dette går vi videre, sier Erik ten Hag på fredagens pressekonferanse.

Foranledningen var at Erik ten Hag ble beskyldt for å kaste 19-åringen under bussen i 2–2-kampen mot Bournemouth. Argentineren ble byttet ut til pause.

– Vi måtte få orden på høyresiden. Vi spilte ikke bra, og rommene var der, sa den hardt pressede United-sjefen.

Ifølge Manchester Evening News utdypet han det slik:

– Garnacho har ikke trent denne uken. Bare i går. Vi ville få inn litt energi og litt mer kvalitet, kvalitet i betydningen samarbeid og samhold på høyresiden.

Det fikk YouTube-fenomenet Mark Goldbridge til å rykke ut på X/Twitter.

– Det ser ikke bra ut å kaste en 19-åring under bussen som faktisk har levert for deg denne sesongen.

VG har tidligere skrevet om hvrdan han har blitt kjent for sine krasse og kontroversielle meldinger.

Mark Goldbridge Grunnlegger og frontfigur for fan-nettsiden The United Stand

I sin neste melding skrev han at det er en vits å peke på Garnacho som problemet. Disse skal Garnacho ha trykket «like» på.

Manchester United spiller FA-cupsemifinale mot Coventry på søndag. Deretter får de besøk av Sheffield United i Premier League tre dager senere.