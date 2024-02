– Man ville neppe ha stjålet et par sko, en jakke eller til og med en avis, fordi man syntes den var for dyr. Dette handler til syvende og sist om mange menneskers levebrød, yrker og arbeidsplasser, sier Jon Espen Nergård i Allente.

VGs artikler om ulovlig strømming de siste ukene har blitt diskutert på sosiale medier. Det har kommet reaksjoner fra leserne om TV-leverandørenes fremstilling. Det pekes på at de høye prisene for å se sport er en del av problemet.

For å se Premier League må man for eksempel ut med 749 kroner i måneden hos Viaplay.

– Det er viktig å respektere rettighetshaveres rett til å tjene penger på sitt kreative arbeid, sin produksjon og sine investeringer, mener Nergård.

TV 2 svarer at prisgaloppen på sportsrettigheter er en stor utfordring både for kringkastere og for forbrukerne.

– Men dette er styrt av markedet til enhver tid, sier Lene Eltvik Vindfeld, organisasjons – og kommunikasjonsdirektør i TV 2.

– Ulovlig IPTV er samfunnsskadelig, uansett hvordan man vrir og vender på det. Personer som velger ulovlige løsninger må bli gjort oppmerksomme på at de betaler inn penger til kriminelle nettverk som står bak alvorlig kriminalitet, sier Kenneth Andresen, Norgessjef i Viaplay.

KOSTBART: I Norge koster det 749 kroner i måneden for å se Martin Ødegaard & co i Premier League på lovlig vis. Foto: GLYN KIRK / AFP

– Det var voldsomt til samfunnsmessige ødeleggelser, sier økonomiprofessor Harry Arne Solberg ved NTNU.

Han mener TV-bransjen overdriver etter å ha lest VGs første artikkel om ulovlig IPTV-strømming.

– Ulovlig IPTV er samfunnsskadelig, uansett hvordan man vrir og vender på det, sa Andresen i Viaplay da.

– IPTV er en reell, økende trussel mot befolkningen, samfunnet og TV-seerne, sa Jon Espen Nergård.

– Er du uenig i ordene de bruker?

– Jeg skulle likt å sett hvordan de argumenterer der de henviser til Interpol. Men jeg er opptatt av å prøve å forstå fenomenet – hva som gjør at folk begynner med piratkopiering, presiserer Solberg.

Han er imidlertid klar på en ting:

– Jeg kjøper ikke at det går utover breddeidretten, sier han og referer til Nergårds utsagn om at breddeidretten også blir skadelidende som følge av den økte bruken av ulovlig strømming.

Selv er Solberg og to andre i startfasen på et forskningsprosjekt hvor de ønsker å finne ut hvorfor stadig flere tyr til ulovlig strømming.

– De fleste norske fotballfans som driver med «piratseing» gjør det for å se sine utenlandske favorittlag, som primært er engelske lag. Den engelske favorittklubben er som heroin for supporterne – det er det som gjør at de er villig til å betale så mye.

Solberg forklarer at det er svært få idretter som lykkes på betal-TV.

– Fotball er den idretten som virkelig har lyktes, men ikke hvilken som helst fotball.

– Det er bare eget favorittlag man er villig til å betale for, konstaterer han.