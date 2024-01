– Jeg hadde tenkt å bytte lenge. Da Viaplay økte prisen til 750 kroner i måneden ble det for mye. Det gikk rett og slett ikke opp med studentbudsjettet, sier «Andreas» (24) til VG.

Han er anonymisert i denne artikkelen. «Andreas» bryter loven, men han er ikke alene.

Tall fra mars 2023 viser at omtrent 4,5 prosent av befolkningen bruker IPTV.

Dersom man skal se Premier League, Eliteserien og Champions League i Norge kommer den totale prisen på nesten 14.000 kroner i året.

«Andreas» forteller at han betaler 1399 kroner i året for IPTV.

– Når det er så dyrt, er det bedre med en «halv-ulovlig» løsning som er mye billigere. Det gjør også at man får alt, ikke bare Premier League, sier «Andreas».

Dette er IPTV: Vis mer ↓ IPTV står for «Internet Protocol television». IPTV gir tilgang til tusenvis av kanaler fra hele verden. Lukkede sendinger som ikke går på lineær TV, for eksempel enkelte fotballkamper, kan man også se.

DYRT: Det koster å få se Mohammed Salah og de andre Premier League-stjernene. Foto: PHIL NOBLE / Reuters / NTB

– Skremmende

– Vi ser at stadig flere oppgir at de tenker å skaffe en illegal IPTV-tjeneste. Det er skremmende at det har blitt så akseptert med denne type kriminalitet, at man til og med snakker åpent om det, sier Jon Espen Nergård til VG.

Nergård er teknisk direktør i Allente og styreleder i Nordic Content Protection (NCP). Han er klar i sin tale:

– IPTV er en reell, økende trussel mot befolkningen, samfunnet og TV-seerne. Samfunnet mister arbeidsplasser og skatteinntekter. Disse pengene havner i lommene på kriminelle nettverk, sier han.

Han mener dette også har ringvirkninger for lokale idrettslag over hele landet.

– Breddeidretten blir også skadelidende. Når for eksempel TV 2 kjøper rettighetene til Eliteserien, innebærer det inntekter for lokale klubber som mange unge er engasjert i, begrunner han.

Bruker du IPTV? Ja, det er mye billigere og utvalget er bedre. Nei, jeg betaler for å se TV. Jeg har brukt det, men gjør ikke det nå lenger.

Han mener de lovlydige forbrukerne er de store taperne - både på kort og lang sikt.

– Prisene blir høyere for alle som vil se lovlig TV. På sikt vil inntektene TV-produsentene mister til organiserte kriminelle gjøre at tilbudet blir dårligere.

Likevel har han forståelse for at lovlig TV har blitt for dyrt for «Andreas» og etter hvert så mange andre nordmenn.

– Vi forstår absolutt at TV har blitt dyrt for mange. Men snur man på det: Det er lett å selge TV billig når man faktisk har stjålet innholdet. De som ser ulovlig, gjør det dyrere for alle de som velger å se lovlig.

Hva er risikoen med å bruke IPTV? Vis mer ↓ Kjøp, salg og bruk av illegale IPTV-tjenester er ulovlig i henhold til åndsverksloven §3 og straffeloven §203. Man risikerer bøter og fengsel i opptil tre år. De mest alvorlige sakene handler om bakmennene som tjener penger på dette. § 203.Uberettiget tilgang til fjernsynssignaler mv: Den som med forsett om tap for den berettigete, eller vinning for seg selv eller en annen, fremstiller, innfører, distribuerer, selger, markedsfører, leier ut eller på annen måte utbrer, besitter, installerer, bruker, vedlikeholder eller skifter ut dekodingsinnretning, og ved det skaffer seg selv eller en annen uberettiget tilgang til en vernet formidlingstjeneste, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Ved grov overtredelse av første ledd er straffen bot eller fengsel inntil tre år. Ved vurderingen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på den skade som er påført den berettigede, den vinning som overtrederen har oppnådd, og omfanget av overtredelsen for øvrig.

– Mye bedre

«Andreas» viser IPTV-appen han bruker for å se kampene. Han blar gjennom en meny og trykker på en svensk Viaplay-kanal. En ishockey-kamp spilles av umiddelbart.

På telefonen eller TV-en kan «Andreas» enkelt gå inn å velge mellom tusenvis av TV-kanaler.

– Det er mye bedre å kunne velge. Det kan hakke litt på de største kampene, men det funker bra 90 prosent av tiden. Det mener jeg er verdt det med tanke på prisen, sier han.

Utvalget og pris er de viktigste årsakene til at han velger IPTV. Han synes kvaliteten på de norske kanalene er dårligere enn hva de engelske kanalene tilbyr.

Dette koster sportspakkene i Norge per måned: Vis mer ↓ Viaplay: 749 kr

TV 2 Play: 399 kr

Direktesport: 299 kr

Discovery+: 179 kr

VG+ Sport: 149 kr

VG har vært i kontakt med flere av de største leverandørene av lovlig strømmetjenester i Norge – TV 2, Viaplay, Telenor, i tillegg til Allente.

Norgessjef i Viaplay, Kenneth Andresen, forteller at dette ikke bare en trussel mot Viaplay.

– Ulovlig IPTV er samfunnsskadelig, uansett hvordan man vrir og vender på det. Personer som velger ulovlige løsninger må bli gjort oppmerksomme på at de betaler inn penger til kriminelle nettverk som står bak alvorlig kriminalitet.

Andresen henviser til en rapport fra Interpol som viser at det er en risiko for at pengestrømmer fra ulovlig IPTV kan linkes til menneskehandel, narkotikasmugling, og ulovlig våpenhandel.

– Dette er faktiske, ekte konsekvenser som nordmenn bevisst eller ubevisst støtter opp under når de velger ulovlige kilder til å bli underholdt i helgene, sier han.

«Andreas» på sin side tenker ikke på hvor pengene hans ender opp.

– Når det er så mange som har det, så betyr det ikke noe at jeg også bruker det. Jeg er bare en dråpe i havet, forteller han.