Intervjuet Monsen gjorde med VG sist uke – før Klæbo skulle slutte seg til landslagstroppen igjen for å gå verdenscup – har skapt reaksjoner.

– Jeg har sagt til ham to ganger: Når du sitter ved bordet i Ruka, så er det noen spilleregler som gjelder. Det skal være ærlige og ikke bare kunstige smil. Alle må føle trygghet. Har vi noe å si til hverandre, så må vi gjøre det, var blant det Monsen sa til VG da.

Det fikk Nettavisen-kommentator Ernst Lersveen (mangeårig skireporter for TV 2) til å steile. Han mener «Monsen burde holdt kjeft» og kalte det «Langt over streken. Stygt. Pinlig. Flaut».

«Jeg har lest sitatet mange ganger. Og blir nesten målløs», skriver Lersveen i Nettavisen.

«Uten å vite alt om hva som foregår innad i diskusjoner og uten å ta standpunkt til om det er best for Klæbo å stå utenfor landslaget, jeg har forståelse for hvordan Klæbo opplever dette. Jeg vet at han opplever dette som mobbing», skriver Lersveen.

KRITISK: Nettavisen-kommentator Ernst Lersveen - her på jobb for TV 2 sist vinter. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

VG konfronterte Monsen med Lersveens kritikk.

– Jeg har ikke noe kommentar til det. Kommentatorene er overalt og det må jeg bare leve med. Jeg fikk sagt det jeg følte og det som er jobben min: Å ta vare på laget under alle forhold, svarer Monsen.

Bakteppet er at Klæbo gikk ut av landslaget etter sist sesong. Han pekte på forbundets behandling av folk som en årsak. Siden har det vært mye støy rundt skistjernen.

Adressa-kommentator Birger Løfaldli har også vært skeptisk til Monsens uttalelser, og mente treneren kastet bensin på bålet.

– Nei, det synes jeg ikke. Det er lett å bruke ordet «bål». Jeg føler jeg har god kontakt og kontroll på utøverne jeg har ansvar for, svarer Monsen.

Arild Monsen og Johannes Høsflot Klæbo under VM i Planica sist vinter. Foto: Terje Pedersen / NTB

Etter torsdagens treningsøkt i finske Ruka fikk Klæbo en rekke spørsmål om Monsens utsagn.

– Det må Arild få svare på selv. Jeg har ikke noe kommentar til det, sier Klæbo.

– Hva tenkte du da du leste utspillene?

– Jeg tenkte ikke så mye, det er Arilds utspill. For min del er fokuset skirenn, svarer Klæbo til VG.

– Hvordan er forholdet til Monsen?

– Jeg har et fint forhold til Arild, ikke noe å utsette på det.

– Hvordan har dialogen vært etter du gikk ut av landslag?

– Når man ikke er på landslag, må man ta konsekvensen av det. Dialogen er fin.

TV 2-ekspert Petter Northug virker derimot ikke å se noe problem med Monsens intervju med VG.

– Han har sin klare og tydelige mening, og jeg ble ikke overrasket over uttalelsene hans. Jeg mener det han sa var godt innafor, og jeg forstår at Arild vil forsvare sine gutter og arbeidsgiver. Samtidig forstår jeg at Johannes er frustrert, sa Northug til Adressa.

Det var stort presse-oppmøte utenfor den norske smøretraileren da Monsen kom ut torsdag.

– Jeg må ta vare både på Johannes og de andre gutta. Det er det jeg prøvde å si Mer har jeg ikke å si, sier Monsen.

– Har det vært behov for å renske luften?

– Nei.

Monsen avviser at det er spent mellom Klæbo og resten av landslaget.

– Det går «fole» fint. Det er ingen problem, sier Monsen.

Klæbo mener også «alt er som det pleier å være». Fredag er årets første verdenscup-konkurranse.