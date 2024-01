Stig Rune Kveen kalte Skistad verdens beste sprinter før onsdagens Davos-sprint. Han mente den eneste grunnen til at Skistad hadde noen nederlag mot svenskene, er fordi hun møter flere av dem samtidig.

– Hadde hun møtt dem en mot en, ville hun vunnet mot dem alle. Hver gang, sa Kveen til Expressen.

Sprint-seirer sesongen 23/24 Vis mer ↓ Emma Ribom og Linn Svahn: 2 hver Kristine Stavås Skistad: 1 Skistad avsluttet sist sesong med fem strake sprint-triumfer i verdenscupen. Jonna Sundling tok VM-gullet i sprint.

Linn Svahn, vinneren av Davos-sprinten foran nettopp Skistad og Jessie Diggins, svarer med et stikk til Kveen.

– Om det er sånn at man er såpass sterk og det er tanken, er det kanskje fordi Skistad ikke har bra nok trener når vi er seks på startstreken. Det er det vi konkurrer om, sier Svahn.

Hun kommer med en hånlig beskjed videre:

– Det er lett å si. Kristine er absolutt en av verdens beste sprintere, det kan jeg sverge på. Men formatet er slik. Jeg hadde kanskje vært verdens beste skiløper om vi ikke hadde oppoverbakker, men sånn er det ikke.

NORGE-TRENER: Stig Rune Kveen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kveen påpeker at Skistad er den eneste sprinteren som har vært på pallen i samtlige sprinter.

– Så skal vi heller ikke glemme seiersrekken hun hadde, med 5 strake seirer etter VM. I sum har hun da 10 pallplasser på rad. Det er veldig imponerende, sier Kveen og legger til:

– Og jeg vil samtidig understreke at Linn Svahn er en meget god skiløper, som vi håper får mange dueller mot Skistad fremover.

Se Svahns bragd i Davos:

Maja Dahlqvist - som fikk en etterlenget opptur med 4. plass etter en trøblete sesong - rister også på hodet av Kveens utspill.

– Det vet vi ikke, det er jo en annen sport. Hun er kanskje verdens beste i en annen sport, sier Dahlqvist og ler:

– Det er merkelig (Kveens utsagn). Men de prøver vel å finne på måter der de er best uten at man kan få et resultat på det.

Resultater og sammenlagt-lister Vis mer ↓ Langrenn verdenscup i Davos, Sveits: Sprint fri teknikk kvinner og menn, 4. etappe Tour de Ski: Kvinner: 1) Linn Svahn, Sverige, 2) Kristine Stavås Skistad, Norge, 3) Jessie Diggins, USA, 4) Maja Dahlqvist, Sverige, 5) Johanna Hagström, Sverige, 6) Mathilde Myhrvold, Norge, 7) Nadine Fähndrich, Sveits, 8) Anne Kjersti Kalvå, Norge, 9) Alina Meier, Sveits, 10) Jasmi Joensuu, Finland. Øvrige norske: 23) Kristin Austgulen Fosnæs, 25) Astrid Øyre Slind, 43) Heidi Weng, 48) Margrethe Bergane. Tour de Ski sammenlagt (4 av 7 etapper): 1) Diggins 1.28.31, 2) Svahn 0.33 minutter bak, 3) Jonna Sundling, Sverige 1.20, 4) Emma Ribom, Sverige 1.27, 5) Victoria Carl, Tyskland 1.31, 6) Slind 1.39, 7) Frida Karlsson, Sverige 1.42, 8) Kerttu Niskanen, Finland 1.48, 9) H. Weng 1.51, 10) Krista Pärmäkoski, Finland 2.02. Verdenscupen sammenlagt (14 av 36 renn): 1) Diggins 986, 2) Ribom 850, 3) Rosie Brennan, USA 805, 4) Svahn 781, 5) Carl 744, 6) Ebba Andersson, Sverige 680, 7) Moa Ilar, Sverige 595, 8) Karlsson 590, 9) Niskanen 567, 10) H. Weng 532. Øvrige norske (topp 30): 11) Lotta Udnes Weng 515, 12) Slind 439, 14) Fosnæs 383, 15) Skistad 382, 19) Kalvå 346, 23) Bergane 318. Sprintcupen (5 av 14 renn): 1) Svahn 405, 2) Skistad 382, 3) Ribom 379, 4) Diggins 331, 5) Karlsson 252, 6) Julia Kern, USA 242, 7) Brennan 227, 8) Fähndrich 207, 9) Dahlqvist 206, 10) Joensuu 192. Øvrige norske (topp 30): 14) Myhrvold 161, 14) L.U. Weng 161, 26) Ane Appelkvist Stenseth 94, 29) Maria Hartz Melling 88, 30) Fosnæs 84.

Det ble drama i flomlyset i Davos onsdag kveld. Emma Ribom gikk i bakken i semifinalen og svenskene varslet protest mot Skistad, men den ble aldri noe av. Også i Toblach-sprinten undersøkte Sverige muligheten til å legge inn protest mot Skistad.

Kveen mener det er tegn på svensk stress.

– Det er noe fra svenskene hver gang. Det er litt artig, sa Kveen til VG.

– Det er vel hun som er litt rotete, jeg tror ikke det er noe fra Sverige mot Skistad, kontrer Dahlqvist.

Hun innrømmer at Skistad er vanskelig å møte på grunn av fartsressursene og høyden, men understreker at det norske fartsesset opptrer rettferdig.

– Det er litt annerledes å gå mot Kristine. Hun har lange staver, ligger man bak henne, bør man nesten være en meter fra for ikke å gå i henne. Hun er rask og god på å utnytte etter egne styrker. Hun gjør det optimalt for seg selv – og vanskelig for oss, sier Dahlqvist.

Linn Svahn mener også at Skistad «spiller et rent spill».

Gjenstående etapper: Vis mer ↓ 4. januar: Davos, Sveits 10:45: 20km jaktstart klassisk, kvinner 13:00: 20km jaktstart klassisk, menn 6. januar: Val di Fiemme, Italia 11:30: 15km fellesstart klassisk, kvinner 15:25: 15km fellesstart klassisk, menn 7. januar: «Monsterbakken opp», Italia 11:30: 10km fellesstart fri, kvinner 15:25: 10km fellesstart fri, menn Viaplay sender rennene. Du kan også følge dem på VGLive.

– Hun er veldig sterk på utnytte det hun har, hun maksimerer det, sier Svahn.

Skistad bryr seg lite om hvordan det er for svenskene rundt henne i et felt.

– Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg legger meg der jeg legger meg, sier Skistad:

– Hensyn er sånn man må ta med alle uansett.

PS! Kristine Stavås Skistad dro hjem fra Tour de Ski etter sprinten i Davos.

På herresiden vant Lucas Chanavat: