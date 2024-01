Svahn var klart sterkest i finalen og knuste Kristine Stavås Skistad i spurten.

– Jeg driter meg helt ut. Jeg skulle tatt ryggen til Svahn. Jeg velger helt feil og skjønner ikke hva jeg driver med, sier Skistad til Viaplay.

Likevel var det Emma Riboms fall i semifinalen som var snakkisen.

Svenskene var inne i juryrommet og snakket om å legge inn en protest. Den kommer de ingen vei med sier en tydelig svensk landslagstrener Stefan Thomson.

Det skjer etter at Ribom gikk i bakken og røk ut i semifinalen. Hun opplevde å bli påkjørt bakfra av Stavås Skistad.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Det sier hun til et samlet pressekorps i Davos.

– Jeg opplever at jeg blir overkjørt bakfra. Da er det ikke lett å holde seg på beina, sier Ribom til VG og de andre journalistene.

Resultater Vis mer ↓ Langrenn verdenscup i Davos, Sveits: Sprint fri teknikk kvinner og menn, 4. etappe Tour de Ski: Kvinner: 1) Linn Svahn, Sverige, 2) Kristine Stavås Skistad, Norge, 3) Jessie Diggins, USA, 4) Maja Dahlqvist, Sverige, 5) Johanna Hagström, Sverige, 6) Mathilde Myhrvold, Norge, 7) Nadine Fähndrich, Sveits, 8) Anne Kjersti Kalvå, Norge, 9) Alina Meier, Sveits, 10) Jasmi Joensuu, Finland. Øvrige norske: 23) Kristin Austgulen Fosnæs, 25) Astrid Øyre Slind, 43) Heidi Weng, 48) Margrethe Bergane. Verdenscupen sammenlagt (14 av 36 renn): 1) Diggins 986, 2) Emma Ribom, Sverige 850, 3) Rosie Brennan, USA 805, 4) Svahn 781, 5) Victoria Carl, Tyskland 744, 6) Ebba Andersson, Sverige 680, 7) Moa Ilar, Sverige 595, 8) Frida Karlsson, Sverige 590, 9) Kerttu Niskanen, Finland 567, 10) H. Weng 532. Øvrige norske (topp 30): 11) Lotta Udnes Weng 515, 12) Slind 439, 14) Fosnæs 383, 15) Skistad 382, 19) Kalvå 346, 23) Bergane 318. Sprintcupen (5 av 14 renn): 1) Svahn 405, 2) Skistad 382, 3) Ribom 379, 4) Diggins 331, 5) Karlsson 252, 6) Julia Kern, USA 242, 7) Brennan 227, 8) Fähndrich 207, 9) Dahlqvist 206, 10) Joensuu 192. Øvrige norske (topp 30): 14) Myhrvold 161, 14) L. U. Weng 161, 26) Ane Appelkvist Stenseth 94, 29) Maria Hartz Melling 88, 30) Fosnæs 84. Menn: 1) Lucas Chanavat, Frankrike, 2) Edvin Anger, Sverige, 3) Federico Pellegrino, Italia, 4) Gus Schumacher, USA, 5) Håvard Solås Taugbøl, Norge, 6) Matz William Jenssen, Norge, 7) Valerio Grond, Sveits, 8) Lauri Vuorinen, Finland, 9) Erik Valnes, Norge, 10) Benjamin Moser, Østerrike. Øvrige norske: 12) Ansgar Evensen, 26) Harald Østberg Amundsen, 28) Pål Golberg, 38) Jan Thomas Jenssen, 46) Henrik Dønnestad, 52) Martin Løwstrøm Nyenget. Verdenscupen sammenlagt (14 av 36 renn): 1) Amundsen 879, 2) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 734, 3) Golberg 692, 4) Valnes 688, 5) Calle Halfvarsson, Sverige 534, 6) Andrew Musgrave, Storbritannia 480, 7) Simen Hegstad Krüger, Norge 470, 8) Didrik Tønseth, Norge 464, 9) Ben Ogden, USA 443, 10) Michal Novak, Tsjekkia 425. Øvrige norske (topp 30): 11) J. T. Jenssen 413, 21) Nyenget 314, 23) Taugbøl 291, 26) M. W. Jenssen 279, 27) Evensen 272, 29) Iver Andersen 269. Sprintcupen (5 av 14 renn): 1) Valnes 370, 2) Klæbo 328, 3) Chanavat 319, 4) Taugbøl 291, 5) M. W. Jenssen 279, 6) Evensen 272, 7) Amundsen 270, 8) Ogden 249, 9) Grond 236, 10) Jules Chappaz, Frankrike 227. Øvrige norske (topp 30): 15) Even Northug 180, 17) Golberg 175.

Det var en frustrert sprintstjerne som i tårer gikk rasende ut av målområdet.

– Jeg vurderer det som at jeg kanskje er borti staven hennes. Jeg tror ikke det er noe disk i det hele tatt. Jeg har ikke sett bildene, men blir veldig overrasket hvis det er nå, sier Skistad til VG.

– De vurderte protest i Toblach også?

– Jeg er vant til det. De får holde på, melder hun til svenskene.

Svenskenes trener er krystallklar i intervju med svensk Viaplay:

– Vi er ikke enige. Vi synes det er tydelig at hun feller Emma. De bedømmer det dit at hun ikke kan gå noe annet sted. Vi tenker det ikke er relevant. Når jeg ser det, så blir jeg nesten mer sint. Hun feller Emma, så hun skal diskvalifiseres, sier Stefan Thomson.

– Da må jeg skaffe meg briller sier Viaplays Marthe Kristoffersen i studio, som mener det ikke er tydelig at Skistad kjører over bakskiene til svensken.

Rett etter målgang på semifinalen var Ribom i tårer og åpenlyst forbannet da hun var på vei mot sonen utøverne skifter.

Samtidig flokket svenske ledere seg rundt representanter fra FIS flere ganger. FIS mener at saken er en såkalt «race incident», altså noe som kan skje i kampens hete.

SVENSK SEIER: Til tross for Emma Riboms fall ble det svensk seier ved Linn Svahn. Kristine Stavås Skistad nummer to, Jessie Diggins nummer tre. Foto: Terje Pedersen / NTB

TV 2s skiekspert Petter Skinstad mener Skistad burde vært plassert sist.

– Uhell skjer, men når du ødelegger for konkurrentene bør du plasseres sist i heatet. Skistad for tett på Ribom der. Krevende å vurdere om dette ville holdt til avansement for Ribom, men heller ikke utenkelig å plassere henne som sjuende løper i finalen, skriver han på Twitter.

Landslagstrener Stig Rune Kveen mener svenskene er stresset.

– Jeg så ikke situasjonen, vi får bare se. Jeg har ikke hørt noe snakk om det, men det er noe fra svenskene hver gang. Det er litt artig, det virker som de begynner å bli stresset, sier Kveen til VG.

– Det er bortkastet tidsbruk (med protest). Når juryen har sagt at det er race incident får man ikke gjort det, sier Kveen.

Svenskene vurderte også å legge inn protest på Skistad etter en hendelse på sprinten i Toblach lille nyttårsaften.

Før semifinaledramaet hadde vi allerede fått en skrell i kvartfinalen. Jonna Sundling, en av de største favorittene, røk i kvartfinalen. Hun var tydelig skuffet.

– Jeg går ikke bra nok, heatet går for sakte. Jeg går etter plan, men kommer meg ikke frem. Det er kjedelig, sier Sundling til VG.