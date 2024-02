Den kjente humoristen, journalisten og TV-profilen ble 76 år gammel. Han begraves fra Finnsnes kirke i hjemkommunen Senja.

«Takk for alt du var for oss», står det på bårekransen fra sønnen Per-Carsten Skoglund.

Det er prest Børje Kajander som forretter begravelsen.

SMILTE: Selv om helsen var sviktende, var det sedvanlige humøret der da VG møtte Tore Skoglund i fjor. Foto: Espen Rasmussen / VG

Etter lang tids sykdom sovnet Tore Skoglund han stille inn fredag 19. januar.

Hans ektefelle gjennom over 50 år, Helfrid, var ved hans side i hans siste øyeblikk.

Kona besøkte Tore Skoglund på Distriksmedisinsk Senter på Finnsnes stort sett hver dag mens han var syk og ikke kunne bo hjemme.

– Et stort, men slitent hjerte orket ikke mer, skrev sønnen Per-Carsten Skoglund på Facebook om farens dødsfall.

Skoglund ble født i 1947 i Finnfjordbotn i tidligere Lenvik kommune i en gammel tyskbrakke, som ble brukt til fødestue den gang, fortalte prest Børje Kajander.

– Tore vokste opp uten å kjenne sin far, og dette savnet bar han med seg hele livet. Miljøet som han vokste opp i var ikke alltid like fornuftig og forståelsesfull ovenfor en liten gutt som savnet en far, forteller prest Børje Kajander i minneordet.

Først i godt voksen – etter farens død – fant Skoglund ut hvem han var. Han brukte store deler av livet på å søke etter ham.

TIL MINNE: I dag minnes Tore Skoglund i Finnsnes kirke. Foto: Trond Sandnes, Folkebladet

Skoglund slet i flere år med hjertesykdom. Noe han har vært åpen om i flere intervjuer.

I et VG-intervju i desember fjor fortalte han at 2023 har vært et år preget av sykdom og sykehusinnleggelser.

– Å sitte innesperret i så mange måneder krever både mot og tålmodighet, fortalte han.

Han var åpen om at han ikke lenger drev med langtidsplanlegging.

NRK-profilen er mest kjent for humorprogrammet «Du skal høre mye», som ble spilt inn på puben Rorbua i Tromsø. Og for hans lange samarbeid med humoristen Arthur Arntzen.

Gjennom 16 år og 250 episoder benket opp mot 700.000 nordmenn seg foran TV-programmet der Skoglund viste fram nordnorsk humor og nordnorske humorister.

– Latteren, som alltid preget Tore Skoglunds liv, har stilnet, skriver hans nære venn gjennom mange tiår og tidligere redaktør Jonny Hansen i et minneord.

– Folk kjente han Tore Skoglund – selv om han var rikskjendis – selv om han var en ener på sitt område, så var han ikke stor på det – han var og forble ”en de mange, sier prest Børje Kajander.

Tore Skoglund satte Nord-Norge på humorkartet med programmet «Du skal høre mye» som var spilt inn på Rorbua i Tromsø. Foto: Terje Mortensen / VG

I 2018 fikk Tore Skoglund utdelt Kongens fortjenstmedalje for hans lange fartstid i humorens tjeneste.

Selv trakk Skoglund fram den mørke galgenhumoren, som har hjulpet ham gjennom vanskelige stunder.

Kirkeorganist Ivar Jarle Eliassen spiller orgel under seremonien. Det var han som i sin tid skrev nominasjonsbrevet som førte til at Skoglund fikk Kongens fortjenstmedalje.

– Humoren betydde mye for han, og for noen år siden skrev han: «Humoren ble en viktig del av mitt liv. Jeg tok den på ramme alvor. Uten humoren, særlig galgenhumoren, så har jeg for lengst vært et avsluttet kapittel», sier prest Børje Kajander.

TUNGT ÅR: 2023 ble i prestens minnetale beskrevet som et tungt år for Tore Skoglund. Han tilbrakte den siste delen av livet innlagt på Distriktsmedisinsk Senter. Foto: Espen Rasmussen / VG

Begravelsen holdes 10 år etter at Skoglund selv fulgte sin egen sønn til hans siste hvilested fra Elverhøy kirke i Tromsø.

Sønnen, tidligere iTromsø-redaktør Jørn-Christian Skoglund (41), døde av kreft. Det å følge sitt eget barn til graven, ble Tore Skoglunds store sorg i livet.

– Sorgen slapp vel aldri taket, sier prest Børje Kajander i minneordet

Han siterte Skoglunds tenker fra hans og konas egen bok om sønnen.

– «Etter JC sin begravelse sendte jeg mange bebreidende tanker til Vår Herre: Hvorfor? Hva er meningen? Jeg har bevart min barnetro, men i disse dagene ble den satt på en kolossal prøve».

I et intervju med VG i fjor fortalte Skoglund at han da for aller første gang var nær ved å gi opp.

– Det gikk vel en uke, så begynte jeg å tenke: Hva ville Jørn egentlig ha ønsket? Så var det med hodet først ut i galskapen igjen. Står du først på scenen, så er du fanget i det. Det høres tungt ut, men når du først står på en scene, klarer du rent teknisk å gjennomføre det.

Tore Skoglund etterlater kona Helfrid, sin gjenlevende sønn Per-Carsten, to svigerdøtre og fem barnebarn og to bonusbarnebarn.

Etter seremonien i Finnsnes kirke begraves Tore Skoglund i Reindalen kirkegård i gamle Tranøy kommune på Senja.