«Fredag gikk pappaen min, Tore Skoglund, ut av tiden. Et stort, men slitent hjerte orket ikke mer. Han sovnet stille inn med mamma ved sin side. Hun – som alltid sto der», skriver sønnen på Facebook.

Han bekrefter dødsfallet overfor VG.

«Gode venner og engler i hvitt har gjort det de kunne for at pappa skulle få et lengre liv. Det er mange som fortjener vår takk», skriver sønnen.

Hver helg i 16 år trimmet Skoglund lattermusklene til 700.000 nordmenn i det populære programmet «Du skal høre mye» på NRK.

Det ble sendt fra Rorbua i Tromsø, og bød på store doser ramsalt nordnorsk humor.

Skoglund var kjent som komiker, forfatter og journalist. Han har levd med hjerteproblemer i flere år.

VG møtte NRK-profilen i desember i fjor, og spurte om prognosene til komikeren.

– Prognosene er at jeg håper jeg holder meg i live. Jeg tenker ikke langt fremover, fortalte han.

HYLLES: Tore Skoglund, her i 2003. Foto: Terje Mortensen / VG

Sønnen Per-Carsten Skoglund skriver videre at familien er stolte av farens arbeid for å glede andre.

«Hans formidlingsevne, hans innsats for bevare den norske fortellertradisjonen, og hans evne til å få andre til å skinne. For oss var han likevel mest 'han Far', en far og bestefar med glimt i øyet og en lun kommentar til alle», skriver han.

«Takk for de gode stundene, pappa. For tryggheten i barndommen, for alt vi fikk være med på, for de gode samtalene og latteren. Sov godt, pappa.»