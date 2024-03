Kort oppsummert Sophia Epstein fra BBC mener det er svært vanskelig å gjennomføre en «digital detox» i 2023.

Gjennomsnittlig mobilbruk per dag blant norske tenåringer i en tilfeldig videregåendeklasse lå på 6,5 timer.

Det oppfordres til å bruke påskeferien til å koble av digitalt.

Digital frakobling kan forbedre psykisk velvære, øke fysisk aktivitet og forbedre søvnkvalitet. Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister.

Sophia Epstein skrev i fjor en sak i BBC der hun reflekterer over om det i det hele tatt er mulig å ta en såkalt «digital detox» i 2023. Mange restauranter og cafeer har nå QR-koder i stedet for menyer, du betaler alt med telefonen, og vi opprettholder forhold over mobilen i stedet for å møtes i egenperson.

Hun nevner at det derfor vil være ekstremt vanskelig å ikke bruke noe form for skjerm i en hel uke — uten å være millionær for å kunne ta deg en spa-tur til Sør-Frankrike. Jeg er uenig, og mener at påsken er den ideelle situasjonen for å kickstarte et lavere mobilbruk i hverdagen, og vi starter med en mobil-detox.

Bare for nysgjerrighetens skyld, spurte jeg noen venner forleden dag om den daglige mobilbruken deres den siste ukes tid. Svarene fra de 19-årige jentene varierte, og lå på alt fra 4,5 timer til 5,5 timer — daglig. Av disse timene ble mesteparten sløst bort på sosiale medier, der Tiktok og SnapChat dominerte.

Å begrense seg selv litt i ferietiden for å senke stressnivået og prøve å nyte kvalitetstid med venner og familie, er på sitt sterkeste anbefalt

– Dette er bare fordi jeg ikke kan bruke mobilen min på jobb. Hvis jeg hadde hatt fri hadde skjermtiden min sikkert vært dobbel, kommenterer en av venninnene.

I fjor utførte en tilfeldig videregåendeklasse en undersøkelse der det i gjennomsnitt var registrert 6,5 timers mobilbruk per dag, som tilsvarer 45,5 timer i uka.

– Til sammenligning regnes 37,5 timer som en normal arbeidsuke i Norge, skriver Østlandets Blad i en sak fra februar 2023.

Hva med å benytte påskeferien til å koble litt av, og befri seg selv litt fra den lille firkanten som ser ut til å være klistret fast til hendene våre? Her vil jeg påpeke at jeg selv kjenner på en mobil-avhengighet, og skulle ønske jeg ikke brukte telefonen så mye som jeg gjør. Jeg kommer derfor til å ta en digital detox, i hvert fall noen dager i påsken, og ærlig talt gleder jeg meg.

– Ved å bevisst koble fra, kan du komme mer i kontakt med deg selv og finne ut hva du egentlig har lyst til å bruke tid på, sier forsker Mehri Agai til Psykologisk.no i 2022.

Ikke bare er det bra for å koble fra den digitale verden og bli bedre kjent med deg selv, men det gir deg også muligheten for å utnytte påsken full ut med familie og venner. Og ikke minst skape nye minner som du garantert kommer til å huske, fordi du var mer til stede i øyeblikket.

– En gjennomsnittlig nordmann sjekker mobilen 150 ganger hver dag. Om vanene vi har i dag fortsetter i samme spor, vil et menneske født i 2023 ha brukt mer enn 11 år av livet sitt på telefonen før det fyller 80, forteller lege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle til Østlandets Blad i 2023.

Det er skremmende å tenke på at teknologien tar så mye av hverdagen vår, men derfor er ferietiden en perfekt anledning for å prøve å legge fra seg mobilen. Selv om påsken kan bli litt grå, kan man fortsatt finne på mange gøye innendørs-aktiviteter. Påskeferien er tross alt også kjent for påske-quiz og påskerebus, som kan gjøres inne.

Å ta en digital pause, kan innebære mange ting. Noen velger å koble helt fra, som betyr absolutt ingen skjermer. Noen velger å bare legge fra seg telefonen, men fortsatt ha tilgang til pc og tv. Andre velger en detox fra sosiale medier. Noen velger å ikke kvitte seg med teknologien, men heller fokusere på hvordan vi bruker den fornuftig — digital mindfulness.

Dette innebærer å bryte hjernens autopilot når vi tar opp telefonen, og være til stede og klar over bruken av teknologien — spesielt telefonen. På denne måten kan du lettere stå imot app-algoritmer som er laget for å få deg til å bruke mest mulig tid på for eksempel sosiale medier.

Det fins mange verktøy for å hjelpe deg med digital mindfulness. Man kan laste ned apper som begrenser tilgangen til viss apper på telefonen, eller får deg til å stoppe opp og ta et dypt pust før du får lov å logge deg inn.Eller å la telefonen ligge i et annet rom hvis du egentlig ikke har bruk for den. Noen velger til og med å ha dedikerte plasser for mobilen. I bunn og grunn er det også hver enkel persons ansvar å gjøre innsatsen for å minske skjermtiden sin.

For å ikke snakke om alle de negative sidene ved mobilbruk, kan vi fremheve de gode sidene ved å ta en liten pause fra teknologien. Helsenorge poengterer viktigheten av økt søvnkvalitet ved å legge fra seg mobilen en god stund før sengetid. En annen ting man kanskje ikke tenker over, er at mobilbruk henger sammen med passiv aktivitet.

Mesteparten av tiden du er på skjerm, sitter du i ro, og hvis du har et gjennomsnitt på for eksempel fire timer i dagen, blir det plutselig veldig mye stillesitting. I tillegg vet vi at store deler av befolkningen ikke møter myndighetenes anbefaling om minst 30 minutters fysisk aktivitet om dagen for voksne, og 60 minutter for barn og unge. NRK skrev i 2019 at bare én av fem unge var nok fysiske aktive. Derfor kan mindre skjermtid bidra til økt fysisk aktivitet. Kanskje du kan ta å bytte ut en scrolle-time med en liten tur?

Det er også mange sammenhenger mellom sosiale medier og kroppspress, økt stress og angst. Mange syns alle impulsene og reklamene på sosiale medier kan virke overveldende, og ved å redusere mobilbruken — spesifikt sosiale medier — kan det gi deg en pause fra denne stressfaktoren.

Påsken er i hvert fall en fantastisk mulighet for å legge bort telefonen, og spesielt hvis du har fri. Som nevnt tidligere, trenger man ikke å ta en full digital detox, men å begrense seg selv litt i ferietiden for å senke stressnivået og prøve å nyte kvalitetstid med venner og familie, er på sitt sterkeste anbefalt.

