Psykisk helse — utvikling eller avvikling? I Folkebladet, 07.12. under nevnte overskrift har Are Eriksen, Sørreisa, et saklig og faglig sterkt innlegg mot et forslag om nedlegging av døgnavdelinga ved Senter for Psykisk helse og rus Midt-Troms — døgnavdelinga på Silsand. Forslaget kommer fra ei arbeidsgruppe til Helse Nord.

Eriksen fortjener takk for innlegget. Det bør bli lest av mange slik at det skaper en opinion og hindrer nedlegging. Som et ledd i dette gjengir jeg i kortform følgende av hans hovedargumenter: Dagens avdeling ved Silsand er ei effektiv korttidsavdeling hvor belegget er i overkant av 80 prosent, det samhandles med kommunenes psykiske helsetjeneste i Midt-Troms hvor tvungen behandling blir redusert til fordel for frivillig behandling, trykket mot UNN Åsgård med tvunget psykisk helsevern reduseres, ei sengeavdeling på Silsand er vesentlig rimeligere i drif enn ei lignende i Tromsø, i senteret på Silsand, som dekker Midt-Troms, er personalet på døgnavdelinga stabilt, bor i området og neppe mange vil flytte til Tromsø om det blir nedlegging.

Løfter om «gull og grønne skoger» skal en ikke ta for gitt

Eriksen har også rett i at budskapet (over tid fra ulike regjeringer og helsestatsråder) har vært prioritering av psykisk helse og rus. Han peiker på at veien fra Midt-Troms til Tromsø er like lang begge veier for de som står på venteliste i Tromsø .

Han spør da med rette om hvorfor folk fra Mid-Troms, som har et velfungerende tilbud, skal reise til Tromsø som sliter med rekruttering av fagfolk. Mer fornuftig ville det være at helsetilbudet på Silsand utvikles til å ta noen tromsøværinger.

Are Eriksen nevner ikke hva han forventer av dagens regjering (Ap, Sp med SV som støtteparti). Det er kanskje klokt for å få en fornuftig utgang på denne saka. Den skal jo ut på høring.

Folk i Lofoten har sammenlignbart likevel mobilisert ved å gå i tog, og partilag har meldt seg ut av sitt parti. Jeg har levd ganske mange år, har erfart at løfter om «gull og grønne skoger» skal en ikke ta for gitt.

