Av Kristine Fosli-Bergum, Erik Espnes, Bjørn Ove Sommerbakk, Stian Bjørnsen, Espen Rydeng, Bjørn Otto Morfjord, Gunnar Eriksen Leiråmo, Styringsgruppa Framtidas Karlstad skole

Av Terje Foshaug, Aslak Prestbakmo, Marte Frihetsli, Sabine Volley Lyngstad, Styringsgruppa Bevar nærskolen - MKOS

Norge har over lengre tid hatt meget lav arbeidsledighet, dette medfører mange fordeler, men kan også resulterer rekrutteringsproblemer, i hvert fall til enkelte bransjer.

Det har vært gjentatt både i medier og i kommunestyremøter at Målselv kommune sliter med å tiltrekke seg nødvendig kompetanse, senest i Folkebladet 07.03.24 hvor hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet og ansvarlig kommunalsjef påpeker vanskeligheten med å rekruttere undervisningspersonell.

Følgende sitat er hentet fra saksfremlegget «tilstandsrapport Målselvskolen 2022» den 8 november i kommunestyret: Det vil bli svært utfordrende å opprettholde kvaliteten i Målselv-skolen selv med strukturgrep. Dette på grunn av varige rekrutteringsutfordringer og sårbare fagmiljø. Dersom det ikke gjøres grep vil kvaliteten i Målselvskolen ikke kunne opprettholdes.

Dette sitatet er en fin oppsummering av bakgrunnen for det vedtaket som ble gjort i samme kommunestyremøte, nemlig at det skulle utarbeides ett faktagrunnlag for fremtidig skolestruktur som senere skulle sendes ut på høring og politisk behandling.

For å starte med det som tydeligvis er hovedutfordringen i tilstandsrapporten, det slås fast at det er rekrutteringsutfordringer både lokalt og nasjonalt. Samt at dette problemet vil forsterkes. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor som beskriver rekrutteringsutfordringene til norske kommuner og fylkeskommuner sier at bildet er langt mer nyansert.

Nå spørs det om en langvarig prosess angående skolestruktur vil hjelpe særlig, noe antallet søknader til rektorstillingene på Karlstad og Mellembygd ga uttrykk for

Det er mange yrkesgrupper, blant annet sykepleiere, leger, vernepleiere, ingeniører og helsefagarbeidere som kommunene har mye større utfordringer med å rekruttere. Dette er såklart nasjonale tall, det betviles ikke at Målselv har problemer med rekruttering. Selv om skolesektoren er litt mindre utsatt for trender og konjunkturer, vil det være naivt å tro at et ekstremt stramt nasjonalt arbeidsmarked ikke har noen innvirkning.

Men samtidig viser tallene at vi må være forsiktig med å sammenligne undervisningssektoren med helsesektoren, når tallene viser mye større utfordringer knyttet til rekruttering nasjonalt her. Det trekkes også frem i saken i Folkebladet at særlig grunnskole og barnehage sliter, da er det litt merkelig at begge skolene som det her vurderes å legge ned har full oppdekning av faglærte ressurser.

Da tilsetningen for skoleåret 2023/2024 ble gjort hadde Karlstad skole flere kvalifiserte søkere enn de hadde plass til. Vi opplever i hvert fall at lærerne på Karlstad er fornøyde og vil beholde sin arbeidsplass. Da må det være andre grunnskoler i kommunen som sliter med rekrutteringen, kan det være andre årsaker enn lærermangel som er grunnen til dette?

Som nevnt i innledningen er det mange bransjer som sliter med å finne rett kompetanse til å fylle sine stillinger. Det som vanligvis gjøres når noen har problemer med finne rett kompetanse er å se hva som tilbys og om det kan gjøres tiltak for å øke interessen for stillingene. Det er jo slik et arbeidsmarked fungerer.

Det snakkes ofte om at jobbes med å gjøre det attraktivt å jobbe i Målselv-skolen. Uten at vi helt har klart å fange opp resultatet av dette arbeidet, virker det som om tiltakene som er gjort ikke fører frem. Kanskje det må innføres andre tiltak?

Når det gjelder fremtidig lærermangel og varige rekrutteringsutfordringer som blir skissert i tilstandsrapporten, finner vi ingen oversikt eller statistikk som gir et godt bilde av dette. Selv om det legges frem som fakta at dette vil inntreffe, er det vanskelig å finne belegg for disse uttalelsene. Vinklingen er ett fallende søkertall til lærerutdanningene og at det allerede er rekrutteringsutfordringer til Målselv-skolen som bare vil forverres. Dette virker ganske plausibelt å tro på.

Men SSB sin modell LÆRERMOD fremskriver hvert tredje år tilbud og etterspørsel etter lærere, deres simuleringer fra 2021 sier at det vil bli ett overskudd av lærere i perioden frem til 2040. Kanskje argumentet med lærermangel må skrotes?

At det er lærermangel i Målselv er en helt annen sak, som har helt andre løsninger enn hva en nasjonal lærermangel vil ha. Nå spørs det om en langvarig prosess angående skolestruktur vil hjelpe særlig, noe antallet søknader til rektorstillingene på Karlstad og Mellembygd ga uttrykk for.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her