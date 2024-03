Av Kristine Fosli-Bergum, Erik Espnes, Bjørn Ove Sommerbakk, Stian Bjørnsen, Espen Rydeng, Bjørn Otto Morfjord, Gunnar Eriksen Leiråmo, Styringsgruppa Framtidas Karlstad skole og Terje Foshaug, Aslak Prestbakmo, Marte Frihetsli, Sabine Volley Lyngstad, Styringsgruppa Bevar nærskolen – MKOS

Hva er bra med Målselv-skolen? Kan dagens skolestruktur være en styrke for Målselv? Kan skolestrukturen være med å skape mangfold og bolyst i Målselv?

Det er i disse dager en høring ute angående Kvalitet i Målselv-skolen. «Kommunestyret er opptatt av å få gode innspill og forslag på løsninger for økt kvalitet i Målselv-skolen og rekruttering av kvalifisert personell.» Sitat fra vedtak kommunestyremøtet 7. februar 2024.

Et enkelt søk på «Kvalitet i skolen» på Målselv kommune sin hjemmeside gir ingen treff angående vedtaket fra 7. februar 2024 eller vedtak lengre tilbake i tid. Søker man derimot på «Skolestruktur», får man treff og link til vedtaket ovenfor samt andre høringsdokumenter angående «Kvalitet i Målselv skolen. Alt ligger under en felles fane som heter «Skolestruktur 2024» på Målselv kommune sin hjemmeside.

Hvorfor går en så viktig sak som omhandler kvalitet i skolen til å ende opp med arbeidstittelen Skolestruktur 2024? Skolestruktur er en del av kvalitet i skolen, dog er det ikke den viktigste delen av svært mange faktorer som faller inn under begrepet kvalitet i skolen.

Det betyr at i Målselv kan man velge å bosette seg i mer sentrale strøk, men også velge å bo landlig og fremdeles oppleve den trygghet og bolyst som trengs for å skape blilyst

Så over til overskriften. Hva er bra med Målselv-skolen? Om man ønsker endring, må man først rette fokus på det som er positivt, for da er det lettere å skape endring og mottaker er åpen for endring. Dette er et enkelt pedagogisk grep som brukes av gode pedagoger både innen skoleverket, arbeidslivet og idrett.

Hva er bra? Hvorfor er det bra? Hva er det som gjør at man lykkes? Listen over slike spørsmål og formuleringer er mange, og man vil med stor sannsynlighet oppleve at det svarene vil variere i stor grad i Målselv-skolen. Dette fordi kvalitet i skolen er et komplekst tema og består av mange variabler enn at det bare kan løses via å endre skolestrukturen.

Kan dagens skolestruktur være en styrke for Målselv? Målselv-skolen består i dag av en blanding av mindre grendeskole og større skoler. Som lærer har du muligheten å søke deg til en av disse, du har altså en valgmulighet om å velge mellom et større lærermiljø (fagmiljø) inkludert større klasser, eller et mindre lærermiljø, men med mindre klasser og en større evne til å bedrive læring i mindre enheter.

Kan dette være en styrke når man skal rekruttere nye lærere, eller vel så viktig beholde dagens lærere i Målselv skolen? Er det gitt at alle lærere ønsker å fortsette å jobbe i Målselv-skolen om skolestrukturen endres?

Kan skolestrukturen være med å skape mangfold og bolyst i Målselv? Målselv består av flere grender med sterk lokal forankring. Sentralt i disse er skolene og oppvekstsentrene. Disse er med å skape forutsigbarhet og trygge oppvekst vilkår for barn og unge.

Det gir også en stabil ramme for barnefamiliene, samt den eldre delen av befolkningen som ser at det er flere generasjoner som bor rundt seg, og dermed skaper trygghet. Det betyr at i Målselv kan man velge å bosette seg i mer sentrale strøk, men også velge å bo landlig og fremdeles oppleve den trygghet og bolyst som trengs for å skape blilyst.

