Vi er ikke kravstore i Senja kommune. I mange år har vi kjørt på dårlige veier og sendt barna våre ut til fots på til dels farlige skoleveier. Et og annet blaff av frustrasjon, spesielt under vårsmeltinga, er ikke uvanlig. Det samme er gleden over at man får fylt noen hull i asfalten i løpet av sommeren, om fylkeskommunen er skikkelig snill med oss.

Men nå begynner det å bli alvor. Tungtransporten fra Senja, gjennom Finnsnes og videre inn til innlandet, har gitt oss store utfordringer. Det samme gjelder den økende trafikken til Finnsnes og på eventyrøya Senja, spesielt i turistsesongen. Mens vi fastboende snirkler oss forbi nervøse turister i leiebil, eller i verste fall en stor bobil, kan vi bivåne at også asfalten er på vei rett ut i havgapet.

Kay-Erling Ludvigsen Foto: Maria Holm Simonsen

Er man så heldig at man kommer seg frem til Gisundbrua uten å bli presset av veien av et vogntog full av laks, så skal man ha gode nerver. Sprekkene på brua synes å bli større og større for hvert år, og brua får stadig nye formasjoner. Hvor lenge kan dette stå på?

I Midt-Troms har det lenge vært snakk om en veipakke, men det ender stort sett alltid opp med å bare bli snakk. I takt med evige diskusjoner om ulike veipakker, så blir statens bidrag stadig mindre. Nå skal visstnok en «veipakke Senja» utredes. Så får vi se hvor langt man kommer med den før politikerne trekker inn årene i redsel for å få kjeft fra innbyggerne fordi dette må finansieres med bompenger.

Det er ingen vei utenom, selv om flere hevder at det skal gå an. Det er en illusjon å tro at vi kan få en ny forbindelse mellom fastlandet og Senja, oppgradering av dagens veinett samt bedre gang -og sykkelveier uten bompenger. Vi har to valg. 1. Ingen bompenger og dagens situasjon (med ytterligere forfall på eksisterende infrastruktur). 2. Bompenger og infrastruktur tilpasset dagens og fremtidens trafikkbilde.

Senja SV har gått til valg på at vi skal støtte en bompengefinansiert veipakke i Senja. Men for oss er det ikke godt nok å bare oppgradere trafikkløsningene i Finnsnes sentrum, samt sikre en ny og trygg forbindelse mellom fastlandet og øya. Vi krever også at det gjøres et skikkelig løft for de myke trafikantene. Vi må være sikre på at vi har gang -og sykkelveier som kan gi alle barn en trygg skolevei.

Så nå må man bare få fingeren ut og få fart på dette arbeidet. Det er gledelig å se at ordfører Geir-Inge Sivertsen er positiv til dette, og at han ønsker fortgang. At noen parti tar et populistisk valg med å gå imot dette, får bare være.

Vi vet at det er flertall i kommunestyret for å få på plass en bompengefinansiert veipakke i Senja kommune. Om ikke noen blir nervøse på oppløpssida. Uansett utfall er det snart bom stopp på Gisundbrua.

