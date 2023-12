Så er det formelle vedtaket gjort i fylkestinget. Troms fylke vil samarbeide med Senja kommune om å utrede et bompengeprosjekt for Finnsnes som skal løse en lang rekke trafikk-knuter. I februar gjør Senja kommune et tilsvarende vedtak. Da begynner ballen å rulle.

Om det blir scoring gjenstår å se. Men det hersker ingen tvil om at et overordnet bompengeprosjekt er det eneste som kan redde Finnsnes og Senja ut av ei trafikk-gjørme som bare blir tyngre og tyngre å kjempe seg gjennom.

Vi er allerede for seint ute. Fortsatt vil det gå mange år før vi ser konkrete resultater, men vi må begynne nå. Vi kan ikke overlate til de neste generasjoner å løse utfordringer som går på liv og helse løs.

FORHATT: « I moderne tid finnes det faktisk ikke et eneste større samferdselsprosjekt av en slik art i norske byområder som er løst uten bompenger». Foto: Frank Roger Roksøy

Det finnes ingen vei utenom de forhatte bompengene. I moderne tid finnes det faktisk ikke et eneste større samferdselsprosjekt av en slik art i norske byområder som er løst uten bompenger. Vi må ikke tro at akkurat vi kan komme oss unna det. Det er slik det fungerer: Et samarbeid der kommune, fylke og stat bidrar tungt, og der brukerne er med på spleiselaget. Og det er rettferdig, fordi det er de som bruker veiene, tunnelene og bruene som spleiser. Ikke de som går eller sykler eller ikke har behov for å flytte på seg.

Som lokalsamfunn kan vi ikke akseptere å leve i årevis med en slik risiko hengende over oss

Ingen liker bompenger. De fleste hater dem virkelig. 800 mennesker svarte sist uke på Folkebladets uhøytidelige poll om de er for eller mot bompenger på Finnsnes. 23 prosent svarte ja til bompenger. 73 prosent svarte nei. Tre prosent bryr seg ikke — og det bekrefter at alle egentlig bryr seg — og de klart fleste vil ikke vite av «svineriet».

Men det gjenstår å se at motstanderne kan gi et godt svar på hvordan vi ellers skal skape trygghet, effektivitet og trivsel i trafikkbildet, uten å ty til bompenger. Fordi det svaret finnes ikke.

BROEN OVER SVAI: «Det er faktisk helt krise, og viser hvor sårbar den eneste ferdselsåra over Gisundet faktisk er». Foto: Heidi Moen Jakobsen

Blant de politiske motstanderne til bompenger finner vi nå stort sett bare Fremskrittspartiet. Og Frp kan sikkert vinne et lokalvalg bare på bompengesaken. Også Frp vil ha en løsning på trafikk-knuten, vil vi tro. Men partiet surrer seg bort i tullete argumenter om hvordan de enorme trafikk-utfordringene kan løses i Finnsnes-regionen, uten bompenger. Det er nesten så partiet tror at noen magiske krefter kan stikke hull på oljepengesekken og drysse penger ut over nettopp Finnsnes, og bare Finnsnes. Det skjer ikke — og slikt politisk tankegods kalles populisme.

Nå er tiden inne for å tenke på barna våre og de kommende generasjoner. For dette er et så tungt prosjekt at vi som i dag er godt voksne neppe får nyte godt av alle nye trafikkløsninger i Finnsnes-regionen, i alle fall ikke som aktive bilister. Så lang tid vil det ta.

Derfor må vi begynne nå. Vi er allerede på overtid — å vente enda lenger vil være ansvarsløst og utilgivelig overfor de kommende generasjoner. Og overfor et næringsliv i rivende utvikling, inkludert både sjømatnæringa og reiselivet — det vi skal leve av i framtida i Senja-regionen. Uten gode trafikkløsninger vil utviklinga stoppe opp, og hele regionen stagnere. Og bolyst og trivsel vil forsvinne som dugg for sola.

Helt konkret handler dette om å skape trygghet for myke trafikanter i Finnfjord, Trollvik og på Silsand — å bygge gang- og sykkelstier som i svært mange andre norske byområder med såpass stor trafikk er en selvfølge.

Det handler om å skape trygghet og trivsel i et bysentrum der hundrevis av vogntog i dag sniker seg gjennom ei trang og utrivelig storgate. Skal denne stadig økende tungtrafikken bort, og skal drømmen om ei koselig gågate bli en realitet, må det bygges tunnel under Finnsnes sentrum, fra Olderhamna til Gisundbrua.

Og det handler også om nettopp Gisundbrua. Den fyller snart 52 år. «Broen over svai» ser ikke frisk ut, og trenger årlig tungt vedlikehold i kampen mot tidens tann. Men det stopper ikke der. Bare de siste ukene har vi hatt to hendelser som har gjort at brua har vært delvis stengt over lange perioder. Det er faktisk helt krise, og viser hvor sårbar den eneste ferdselsåra over Gisundet faktisk er.

TRIVSEL: «Det handler om å skape trygghet og trivsel i et bysentrum der hundrevis av vogntog i dag sniker seg gjennom ei trang og utrivelig storgate». Foto: Ida Larsen

Hva skjer den dagen ambulansen, brannbilen eller politiet ikke kommer seg over brua, og det faktisk går liv tapt i minuttene som forsvant i kø og kaos? Hvem skal da stilles til ansvar?

Lokalpolitikerne kan ikke sitte stille. Som lokalsamfunn kan vi ikke akseptere å leve i årevis med en slik risiko hengende over oss.

Dette er bokstavelig talt blodig alvor — og derfor må vi kreve fortgang i arbeidet med å bygge en ny forbindelse over eller under Gisundet. Om det blir ny bru eller tunnel under havet, og hvor forbindelsen plasseres, er underordnet. Den må bare komme.

Startskuddet for det virkelig store generasjonsprosjektet på Finnsnes og i Senja kommune er gått. Nå må alle gode krefter forenes — og pådrivere må være det ferske kommunestyret i storkommunen. Om fire år må de kunne se seg tilbake og rakrygget si at de gjorde en forskjell — for utviklinga av hele regionen — og for de kommende generasjoner.

Noe annet vil være en lokalpolitisk falitt.

