Vi skulle gjerne vært med og konkurrert om å få levere våre varer til storkjøkken i Troms. Vi ville hatt en reell mulighet om det geografiske området var delt opp.

Det anbudet vi vant som Bjørnar Pedersen i Finnut viser til i Folkebladet 4/3 — var til tre kommuner i fellesskap, men innenfor vårt geografiske område. Sist de samme kommuner la ut anbud var sammen med flere finnmarkskommuner, og da kunne vi heller ikke gi tilbud.

Vi som holder til i Midt-Troms ønsker å kunne gi tilbud til de av kommunene i anbudet vi har geografisk tilknytning til, og mulighet til å distribuere til. Dette er blant annet Sørreisa, Balsfjord, Målselv, Lavangen og Salangen. Vi må selvsagt være konkurransedyktige, men er dessverre avskåret fra å levere tilbud slik anbudet er lagt ut.

Anbudet ble lagt ut som et fellesanbud for 1 kommune langt sør i Nordland, fem kommuner i Midt-Troms og ti kommuner lengst nord i Finnmark. Anbudet er lagt ut slik at det ikke kan deles opp i mindre geografiske områder. Dyrøymat har ikke lagt inn tilbud på grunn av det store geografiske området dette anbudet omfatter.

I leserinnlegg i Folkebladet 4/3 hevder Finnut at blant annet at fisk og fiskeprodukter er trukket ut av dette matanbudet. Dette for at kommunene skal kunne etablere avtaler med lokale produsenter for å tilby ferske og gode produkter for kommunens innbyggere.

For kommunene i Troms vil dette medføre dyrere pris fra vår side enn de ellers ville ha fått om anbudet kun hadde omfattet kommuner i Troms

Hadde det vært så vel, så kunne vi lagt inn tilbud, men saken er at det er kun fersk fisk som er trukket ut. Fryst fisk-/ fiskeprodukter utgjør erfaringsmessig storparten av fiskeleveransen til kommunenes kjøkken. Disse er lagt inn under kolonialvarer og ikke trukket ut som det hevdes. Finnut viser videre til at vinnende aktør oppfordres til å handle med lokale leverandører. Dette er lite forpliktende, og i tillegg vil vi da måtte levere gjennom et mellomledd på allerede pressede marginer.

Dyrøymat er en lokal og regional leverandør av kjøtt og fiskevarer, ferdigmat og catering. Vårt markedsområde er i all hovedsak Midt-Troms og deler av Sør-Tromsregionen. Vår distribusjon som lokalmatleverandør strekker seg ikke lenger enn Troms.

Vi har vært leverandør til alle kommuner i Midt-Troms, og har alltid levert innenfor de fastsatte rammer. Som lokalmatleverandør har vi fokus på lokale matvarer og bærekraft. Det er også viktig at vi har lokale leverandører i hele Norge som kan ivareta lokalsamfunnet i beredskapshensyn. Dette er enda mer sentralt nå som vi har store uroligheter nært de norske landegrensene.

For å kunne levere til hele Nord-Norge vil vi måtte sette opp prisene på våre varer for å ta inn distribusjonskostnadene. Alle mottakskjøkken skal ha lik pris uansett beliggenhet og mengde. For kommunene i Troms vil dette medføre dyrere pris fra vår side enn de ellers ville ha fått om anbudet kun hadde omfattet kommuner i Troms.

