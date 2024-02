Det har kommet mange innspill og påstander om matanbudet som ligger ute for 16 kommuner i Nord-Norge, hvorav fem kommuner i Troms. Troms kommunene er Lavangen, Salangen, Sørreisa, Målselv og Balsfjord.

Finnut AS vil derfor i dette leserinnlegget redegjøre for hvordan dagens matanbud (avtalen som løper nå) fungerer og hvordan det nye anbudet er lagt opp (anbudet som er ute nå).

Matanbudet blir delt opp i fire delkontrakter 1. Kjøtt og kjøttprodukter 2. Meieriprodukter 3. Kolonialvarer 4. Frukt, grønt og poteter.

For hver delkontrakt etableres det en rammeavtale mellom vinnende leverandør og kommunene. I dag er det Nortura SA, som er en stor lokal produsent av kjøtt og kjøttprodukter i Målselv kommune, som er leverandør av delkontrakten «kjøtt og kjøttprodukter».

«Meieriprodukter» blir levert av Tine SA som har store anlegg i Troms og Finnmark, og utgjør betydelige arbeidsplasser både i Tana, Alta, Tromsø, Harstad og Balsfjord kommune.

«Kolonialvarer» er det Asko Nord AS med sitt anlegg i Tromsø som leverer til kommunene. Den siste delkontrakten er det Bama Storkjøkken AS som leverer «frukt, grønt og poteter». De har avtaler med i overkant av 20 selskaper/bønder i Nord-Norge for leveranse av frukt, grønt og poteter. Det kan nevnes at Bama Storkjøkken har avtale med seks-syv potetprodusenter i midt Troms.

Normalt består matanbudet i tillegg av delkontraktene bakevarer, fisk og fiskeprodukter. Disse er holdt utenfor både i det forrige matanbudet og dette matanbudet. Det er gjort for at kommunene skal kunne etablere avtaler med lokale produsenter for å få best mulige produkter som gir ferske og gode produkter for kommunens innbyggere.

Vi tror de fortsatt er konkurransedyktig, og kan vinne anbudet for å levere kvalitetsmat fra Nord-Norge til kommunene i Nord-Norge

I dette anbudet er også reinkjøtt og reinkjøttprodukter holdt utenfor. Kommunene kan gjøre avtale med lokale produsenter, som har verdens beste produkter av reinkjøtt.

I tre av fire delkontrakter er det leverandører som utgjør store arbeidsplasser i Troms og Finnmark. Den fjerde leverandøren har knyttet til seg mange bønder og selskaper i regionen som leverer frukt, grønt og spesielt poteter. I tillegg kan kommunene gjøre avtaler med lokale produsenter for både bakevarer, fisk og fiskeprodukter, samt reinkjøtt.

Det nye matanbudet er bygget opp med de samme kravene og kriteriene som leverandørene Tine SA, Nortura SA, Asko Nord AS og Bama Storkjøkken AS har vunnet forrige matanbud på.

Det kan også nevnes at Dyrøymat AS har vunnet delkontrakten kjøtt og kjøttprodukter tidligere. Vi tror derfor at lokale/regionale produsentene og grossistene også denne gangen vil nå opp i konkurransen og kunne levere gode kvalitetsprodukter fra Nord-Norge for de neste tre årene.

Etter ønske fra kommunene i Troms ble det gjennomført et møte i Alta den 20. februar med kommunedirektørene og ordførerne, hvor det ble uttrykt bekymring for de lokale produsenter og leverandører. Kommunene fikk en grundig gjennomgang av anbudet og hvilke muligheter de lokale matprodusentene har for leveranse i matanbudet.

Veldig mange produsenter og bønder har allerede leveranse gjennom Nortura SA, Tine SA og Bama Storkjøkken AS. Lokale matprodusenter har også muligheter til å inngå avtaler (underleverandør) med de leverandører/grossister som vinner konkurransen selv om rammeavtalen er signert.

Men ikke minst kan kommunene bruke sin kjøpemakt ovenfor vinnende leverandør til å etterspørre lokal produsert mat og be om lokal mat hvis det ikke er i deres portefølje.

Det ble derfor enighet i møte at konkurransen løper som planlagt, men at man signaliserer til leverandørene at kommunene ønsker å kjøpe lokal mat, og dette blir signalisert i konkurransen med en utvidet innleveringsfrist. Det vil sikre fortsatt lokalprodusert mat gjennom avtalen og sikrer den lokale og regionale mat beredskapen.

En utsettelse av anbudet vil føre til at kommunene vil ha ulovlige matavtaler. Ulovlige matavtaler kan føre til betydelige bøter hos KOFA, og anbefales derfor ikke. De siste ti årene er det i stor overvekt nordnorske produsenter og grossister som har levert matvarer på disse avtalene. Vi tror de fortsatt er konkurransedyktig, og kan vinne anbudet for å levere kvalitetsmat fra Nord-Norge til kommunene i Nord-Norge.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her