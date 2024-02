«Vi kan bekrefte at utøverne samlet har sendt et brev til hoppkomiteen etter skiflygings-VM. Dette handler ikke om resultater. Timingen handler om at vi mener dette ikke kan vente til våren, siden vi ønsker å sette sammen et nytt team inn i VM-sesong», skriver Forfang i en sms til VG.

Han bekreftet først overfor Dagbladet at en samlet utøvergruppe har sendt et brev til hoppkomiteen.

VG avslørte tidligere onsdag at de norske landslagshopperne hadde rettet krass kritikk mot landslagstrener Alexander Stöckl i et internt brev.

«Det viktigste for meg er å prate med utøverne når de er tilbake fra Japan for å få klarhet i saken», skrev Stöckl til VG da.

VG vet at innholdet i brevet handler om Stöckls atferd og væremåte.

I en melding onsdag ettermiddag skriver Forfang:

«Det har parallellt med dette brevet blitt skrevet et uavhengig brev fra COC-laget. Noe vi på A-laget ikke var klar over før vi var klar til å kontakte hoppkomiteen med brevet vårt»

Forfang bekrefter overfor VG at det er en samlet utøvergruppe på verdenscupnivå og nivået under som står bak brevet.

«Vi utøvere ber om at dette behandles internt og at vi kan konsentrere oss om å fullføre sesongen på en god måte», skriver Forfang videre.

Arne Baumann er generalsekretær i Norges Skiforbund.

– Alex Stöckl er landslagstrener for hopp. Vi har arbeidsgiveransvaret og av hensyn til Stöckl og øvrige involverte kan vi ikke kommentere dette nærmere, skriver Baumann til VG.