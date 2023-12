– Det er noe som ikke stemmer i Manchester City. De er for enkle å kontre på, og det er for mange individuelle feil, sier tidligere Manchester City-forsvarsspiller – nå Sky Sports-ekspert – Micah Richards under kanalens sending søndag kveld.

Han hadde akkurat fått se sin tidligere klubb lede inntil det siste spilleminutt. Da scoret Tottenham 3–3-målet som sto seg til slutt.

Richards kom i den anledningen med en «bekymringsmelding».

Pep Guardiolas stjernegalleri gikk ikke bare på et blytungt poengtap i sluttminuttene, men bokførte også sitt tredje uavgjortresultat på rad i Premier League.

FORTVILET: Pep Guardiola, her etter 3–3 mot Tottenham søndag kveld. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

På disse tre kampene har de sluppet inn åtte mål. Det er like mange mål som de har sluppet inn på de 11 foregående ligakampene.

Han mener laget er for avhengige av at angrepsspillerne «redder» dem, men nå er de inne i en periode der de ikke klarer å avgjøre kampene, mener han.

– Det er åpninger i det Manchester City-laget både på midtbanen og i forsvaret. Akkurat nå er organiseringen ikke-eksisterende, slår Richards uvanlig hardt fast.

Han melder også følgende:

– De er veldig sårbare og de må finne ut av det. For nå er ikke motstanderne redd for å prøve seg mot dem.

IKKE IMPONERT: Micah Richards (nummer to fra venstre), her sammen med blant andre ekspertkollega Gary Neville (venstre). Foto: CARL RECINE / Reuters / NTB

Hvis du inkluderer Champions League-seieren mot RB Leipzig sist uke blir det ti innslupne på fire kamper den siste snaue måneden.

Det er uvant kost. For City har vært ligaens gjerrigste lag de siste tre sesongene. I 2021/2022-sesongen slapp de inn så få som 26 mål på 38 kamper.

– Ti mål på fire kamper. Det er en større bekymring enn at dommeren gjorde en feil da Grealish var gjennom, sier Sky Sports-kollega Gary Neville og henviser til situasjonen som fikk Erling Braut Haaland til å rase både på banen og i sosiale medier.

Manager Pep Guardiola påpekte etter Tottenham-kampen at de bare må lære, men at spillernes sult, bevegelser, hvordan de kjempet og antall situasjoner på den siste tredjedelen var upåklagelig, da han ble spurt om han nøt et 3-3-resultat.

– Men sånn er denne bransjen. De siste tre kampene har vi spilt mer enn bra nok, men bare fått med oss ett poeng i hver av dem.

– Er det bare uflaks i øyeblikket og noe du ikke trenger å bekymre deg for?

– Nei, nei, nei. Jeg lærte fra Johan Cruyff at uflaks eksisterer ikke i fotball, sier Guardiola.

Inn i en ny uke, der Aston Villa og Luton venter, ligger Manchester City på en tredjeplass. Det er tre poeng opp til Arsenal som leder ligaen og ett til Liverpool.

– Jeg ville helt sikkert ikke satt et veddemål mot Manchester City, men jeg begynner å tvile på om de kan vinne tittelen. Det er en grunn til at ingen har vunnet ligaen fire år på rad fordi det å holde nivået oppe, sulten, viljen, det å få noen skader… Men jeg ser til Arsenal og Liverpool. Spesielt Arsenal med deres styrke og bredde, i tillegg til at de har den erfaringen fra sist sesong, vurderer Roy Keane.