Det er flere ting som lokket henne til jobben, men spesielt ble hun tiltrukket av noen av Norges store fotballnavn.

– Det er verdensklassespillere her, sier Gemma Grainger på pressetreffet fredag formiddag

– Jeg vil være en veldig suksessfull trenger her. Med det lederskapet som er her, så kan jeg være meg selv, sier Grainger som kommer fra jobben som landslagstrener for Wales.

– Hvordan jeg skal ta laget fremover, å få laget til å bli stabilt er det viktigste for meg, sier Grainger til VG.

STJERNER: Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen er to av verdens største fotballstjerner. Her fra landslagssamling i november. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fotballpresident Lise Klaveness forteller at de hadde 20 navn på blokken etter at Hege Riise trakk seg.

Grainger forteller videre at hun gleder seg til å snakke med alle spillerne, hun går i gang med jobben til uken.

– Jeg vil at dette laget skal vinne. Jeg vil at dette laget skal ha så mye suksess som mulig, forteller hun.

Hun ser bare fordeler ved å bo i England og trene Norge.

– Jeg reiser mer enn jeg er hjemme. Det er raskere for meg å komme meg til Norge enn til Wales fra Leeds, sier Grainger til VG.

Hun skal finne ut hva som er strategisk best å se av Toppseriekamper og Champions League.

– Vi har lett etter en kultur- og relasjonsbygger som har fulgt internasjonal kvinnefotball tett, sier fotballpresident Lise Klaveness på pressekonferansen.

Det ble en hektisk jul for fotballedelsen.

– Vi startet prosessen med å snakke med kapteinsteamet og spillere. Vi har hatt mange møter i julen, sier Klaveness.