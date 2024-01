Marius Lindvik ble beste nordmann på 7. plass i et renn som ble vunnet av sloveneren Anže Lanišek, fulgt av Ryoyu Kobayashi og Andreas Wellinger.

Granerud kom ikke til finaleomgangen i hoppukestarten i Oberstdorf.

I Garmisch-Partenkirchen hoppet han 128 meter og tapte duellen med polakken Kamil Stoch. Det endte til slutt med at han ble nummer 31 og den første som må pakke sammen etter 1. omgang.

– Jeg er mye mer skuffet her enn i Oberstdorf. Det er mye vondere her, sier Granerud til Viaplay.

Han har ingen planer om å gi seg i hoppuken.

– Jeg håper å få svar i Innsbruck og Bischofshofen, svarer Granerud på om han har planer om å kutte ut renn for å trene når hoppuken er over.

– Det gjør veldig vondt som det er nå.

Han er fortsatt optimist:

– Alt ser bra ut. Jeg tror heller det er en dump før ting løsner. Det er små marginer. Ting må falle litt på plass.

Landslagssjef Alexander Stöckl tror Granerud gjør rett med å fortsette til de to siste rennene i hoppuken:

– Jeg tror det er lurt å fortsette. Han er god til å fokusere på de hoppene han får.

Stöckl mener at både hopperne selv og støtteapparatet må ta ansvaret for at det ikke har gått så bra for norsk hopping denne vinteren.

– Vi må bare sette oss ned, studere video og gjøre teknisk arbeid, sier landslagssjefen.

Om Graneruds hopping i Garmisch-Partenkirchen sier Viaplay-ekspert Anders Jacbosen:

– Det er i nærheten. Han får ta steg for steg, fortsetter Jacobsen.

Granerud selv sa til Viaplay umiddelbart etter hoppet:

– Det er litt kjipt, men jeg er ganske fornøyd med det jeg får til. Det er vanskelig å si. Ting svarer på en bedre måte enn det har gjort opplevelsesmessig i hele vinter. Men jeg hopper kort, så det hjelper ikke så mye.

– Jeg får håpe at jeg får prøve en gang til! sa Granerud før det var klart hvem som gikk videre til finaleomgangen.

Kristoffer Eriksen Sundal kommer heller ikke til finaleomgangen etter et hopp på 126 meter.

– Det norske laget er ikke helt der vi ønsker, sier Viaplay-ekspert Anders Jacobsen.

– Farten er håpløs. Det er for dårlig. Det må det gjøres noe med. Det går sakte for dem i sporet, det må ta tas tak i. Det handler om sittestillingen, sier Jacobsen.

Granerud hadde mer enn 1 km/t lavere fart enn de som hadde høyest hastighet på hoppet.

Jacobsen peker på at Marius Lindvik er den eneste av de norske som har bra fart på hoppet.

Hopptrener Karl Vegard Andersen i Viaplay-studio mener at utstyret - nærmere bestemt hoppdressen - er annerledes enn sist vinter:

– Han hopper mye framover med stor rotasjon. Jeg tror han kunne gjøre det med utstyret i fjor. I år er det andre regler, og hoppdressen tar ikke imot ham på samme måte i luften. Han prøver på mye riktig.

Halvor Egner Granerud vant hoppuken sammenlagt for ett år siden. Han var rennene i Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen og Bischofshofen - og ble dessuten nummer to i Innsbruck.

Denne vinteren har det meste gått på tverke for Granerud.

Hvem som overtar som hoppukevinner etter Granerud? Andreas Wellinger leder halvveis - fulgt av Ryoyu Kobayashi, som er 1,8 poeng bak. Disse to har skilt seg klart ut.