Med bakkerekorden tok han Norges første verdenscupseier i 2023/2024-vinteren.

Det er hans fjerde verdenscupseier i karrieren - og altså den første på godt over fem år.

– Dette er det verste jeg har sett, sier Viaplay-kommentator Petter Tenstad på direkten.

– Det har vært en jævlig lang vei hit. Det er mange følelser som kommer på nå, sier en emosjonell Forfang til Viaplay.

– Det har vært mange tunge år, men jeg har hatt lyst til å lykkes igjen. Men jeg har prøvd å være seig jævel. Og det lyktes i dag.

– Jeg føler meg jævelig fet akkurat nå.

Kristoffer Eriksen Sundal (22) kom på 3. plass - sin beste verdenscupprestasjon i karrieren. 7. plass er det beste fra før.

Forfang var utrolige 31 poeng foran japaneren Ryōyū Kobayashi.

– Dette betyr mye for hele laget, sier Anders Jacobsen med tanke på to nordmenn på pallen etter at vinteren har vært en lang nedtur.

Kristoffer Eriksen Sundal i aksjon i Willingen fredag. Foto: CHRISTOPHER NEUNDORF / EPA / NTB

– Det pumper godt når en ligger an til å gjøre det bra. Dette er ubeskrivelig digg, sier Kristoffer Eriksen Sundal til Viaplay.

– Jeg hadde ganske mange poeng opp, men det blåser jo litt her ... Det var et sykt hopp av Johann som parkerer resten med ny bakkerekord. Dette har vi jobbet hardt for, og endelig har vi to mann på pallen.

Forfang lå på 2. plass etter 1. omgang, bare ett poeng bak finnen Anti Aalto.

– Aalta har aldri ledet før. Jeg tror han er veldig spent foran finaleomgangen. Jeg er i tvil om han kan holde Forfang bak seg, sa Viaplay-ekspert Andreas Stjernen på sendingen.

– Jeg husker at han kom til Trondheim som 15-åring. Han har jobbet så godt over mange år, sier Stjernen etter triumfen.

Johann André Forfang ble forrige helg nummer fire i VM i skiflyging i Kulm. Han var nummer tre foran tredje omgang, men skuffet og falt ned til 4. plass.

Tromsøværingen har vært Norges ener etter nyttår. Norges ene pallplass denne vinteren - før lørdagens renn - kom likevel ved Marius Lindvik som ble nummer to i Engelberg i desember. Forfang ble nummer fire i Wisla og i Kulm.

Johann André Forfang i aksjon i kvalifiseringen i Willingen fredag. Foto: CHRISTOPHER NEUNDORF / EPA / NTB

– Jeg synes det var et god hopp. Jeg har en god følelse og gjør de tingene som jeg har bestemt meg for, sier Forfang til Viaplay etter 1. omgang.

– Jeg satser på å få ut enda mer i finale. Jeg må gjøre store feil for at det skal skjære seg.

Kristoffer Eriksen Sundal lå på 9. plass etter 1. omgang og presterte et kjempehopp på 150 meter i finaleomgangen. Han kom på seierspallen for første gang i verdenscupen.

Andreas Stjernen er overrasket over skiftende hastighet på hoppkanten.

– Flere er tatt av dårlig glidfølelse. Dette er det første året uten fluor under skiene, og det ser ut til at det er vanskelig å få til god glid.

Marius Lindvik bommet kraftig i 1. omgang, men hoppet hele 143,5 meter i finalen. Benjamin Østvold gjorde også et godt andrehopp på 142 meter. Lindvik ble nummer