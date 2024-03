Odermatt var i posisjon til å kunne vinne ti av ti storslalåmrenn denne sesongen etter en sterk første omgang i Saalbach, men tidlig i andreomgangen gikk det galt for sveitseren som kjørte ut og mistet seieren.

Dermed var det landsmannen Loïc Meillard som kunne juble for sin første storslalåmseier denne sesongen i Østerrike. Joan Verdu ble nummer to, Thomas Tumler nummer tre.

Alexander Steen Olsen lå på tredjeplass etter første omgang, men rotet det til i finaleomgangen og var tydelig frustrert etter målgang.

Etter målgang slo 22-åringen en skistav i et gjerde til den knakk, før han kastet den vekk i raseri.

Han endte til slutt som nummer ni.

1 / 2



– Jeg så ham så vidt, men jeg prøver å gi han litt fred og litt avstand. Det her er så kjipt. Han vet og vi vet hvor god form han er i. Da er det så irriterende, sier lagkamerat Timon Haugan til NRK.

Også Henrik Kristoffersen støtter Alexander «Sander» Steen Olsen.

– Det er sånn det skal være. Sander bryr seg om sporten. Han bryr seg om sine resultater, sier Kristoffersen til NRK.

Kristoffersen ble beste norske i Saalbach som nummer fem. Haugan ble nummer seks.

– Han gikk og gjemte seg bak bua her, og så fulgte fotografen etter og filmet. Han må få lov til å være litt for seg selv når han er skuffet over prestasjonen, sier alpinlandslagets sportssjef Claus Ryste til NRK om Steen Olsen.

Han fortsetter:

– Det går fort over. Man er full av adrenalin, det er absolutt lov. Og så tror jeg han lærer av dette. Det blir en del av den pakken han trenger for å bli raskest. Det tror jeg ikke er lenge til.

Alpinist Maria Tviberg mener utbruddet kan få konsekvenser.

– Det er regler. Hvis du gjør det der på TV så er det i utgangspunktet bot. Det blir spennende å se om han får det eller ikke, med tanke på at han ikke er i mål lenger. Han skulle ikke vært filmet der, sier Tviberg i NRKs studio.

1 / 2 SJELDEN TABBE: Marco Odermatt kjørte ut i finaleomgangen i Saalbach.



Med de beste løypeforholdene fra start av var den sveitsiske duoen Odermatt og Loïc Meillard klart best etter første omgang. Odermatt, som hadde vunnet tolv strake storslalåmrenn i verdenscupen, satte standarden med bestetiden på 1:17,49.

Meillard var 40 hundredeler bak, mens Steen Olsen var tredje best med 1,39 sekunder til Odermatt.

– Det er jo forhold i dag som gjør at det er fordel å starte først, selvfølgelig. Det var litt vanskelig å få like høy hastighet som Odermatt og Meillard, sa Steen Olsen til NRK etter første omgang.

Odermatt hadde allerede sikret sammenlagtseieren i storslalåm denne sesongen før lørdagens renn i Østerrike.

Alexander Steen Olsen tok sin første pallplass i storslalåm i februar:

De norske herrealpinistene har fortsatt til gode å vinne et renn i verdenscupen denne vinteren. Norge risikerer å gå en seiersløs sesong for første gang siden 1987/88.