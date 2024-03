For torsdag formiddag – i forkant av kampene mot Tsjekkia og Slovakia – tok jærbuen plass på podiet inne på Ullevaal stadion og svarte på norske mediers spørsmål.

Blant temaene var naturligvis belastningen på dagens store fotballprofiler i både klubb- og landslag.

– Det er individuelt hvem som tåler mer kamper enn andre. Noen tåler mindre. Problemet er ikke å spille kampene, men kvaliteten. Kvaliteten går ned. Man kan ikke forvente at jeg sprinter 70 kamper med over 1000 meter sprint per kamp, sier Haaland.

Han fortsetter:

– Da blir det ganske mange meter til slutt. Kvaliteten går ned. Det blir mange kamper. Hva skal jeg gjøre? Jeg må bare følge kampprogrammet. Det er det som er businessen, tenker jeg.

Hvis Haaland spiller alt for Manchester City neste sesong, ender han på 74 kamper. I tillegg kommer det minst seks landskamper som gjør at han når 80 kamper totalt.

Belastning i internasjonal fotball har vært tema og diskutert med ujevne mellomrom over lengre tid.

Haaland-lagkompis Rodri flagget sitt syn sist sommer og kalte kampprogrammet «usunt».

Så sent som i midten av mars i år ble den ikke mindre aktuell da Fredrik Aursnes ga seg på landslaget.

Haaland fikk i den forbindelse også spørsmål hvordan det blir å spille privatlandskamper den neste snaue ukes lange perioden, vel vitende om at han i klubbhverdagen kjemper på mange fronter.

– Det er kjekt å spille for landet. Men det er annerledes å møte Arsenal neste helg kontra Tsjekkia hjemme. Jeg skal ikke lyve. Det er stor forskjell. Men hva gjør du? Det er flest mulig kamper i kalenderen. Det ser ut til å være målet, sier Haaland syrlig.

Jærbuen svarte at «det selvfølgelig er kjipt» å sitte hjemme mens EM i Tyskland går av stabelen i sommer, men klarte likevel å se noe positivt ved det.

– Da blir det fem-seks kamper mindre for meg. Da får jeg endelig slappet av. Jeg tror ikke jeg har slappet av siden jeg spilte i Molde. Det blir godt å slappe av litt også. Men jeg skulle selvfølgelig ønske jeg spilte EM.

Se hele pressekonferansen her:

Haaland-seansen torsdag er av de sjeldne.

Sist gang Manchester City-stjernen stilte på en pressekonferanse i landslagssammenheng var høsten 2022 og for Manchester City har han stilt en gang i forbindelse med en Champions League-kamp, noe som forbløffet flere engelske journalister.

23-åringen fikk spørsmål om vi nå ser en «ny og åpen Haaland».

– Jeg tror det er viktig å ikke snakke altfor mye med kjeften, men føttene. Det har jeg gjort får. Så får alle andre snakke med munnen. Så får jeg snakke med føttene, sier han.