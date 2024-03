– Han vet at det alltid er sånn. Han (Schär) er midtstopper, og han vil tvinge seg mot ham (Haaland) og omvendt. Det er sånn det er. Vi har visst det lenge, så det er ikke noe problem, sier Guardiola etter kampen.

VG spør om de to situasjonene i første omgang.

Først da sveitseren sklitaklet bakfra da Haaland kom ned i banen for å møte ballen. Schär traff ballen først, før han så traff nordmann i stor fart.

Haaland brukte tid på å komme seg på beina igjen. City fortsatte angrepet, men Guardiola så bekymret bort på nordmannen mens ballen var et annet sted.

Like før pause ble jærbuen liggende etter nok en konfrontasjon med Schär. Den sveitsiske stopperen så ut til å treffe nordmannen på ankelen i relativt høy fart.

Denne gangen så det mer alvorlig ut, men han haltet seg av til pause for egen maskin. Schär og Haaland var uatskillelige nesten kampen gjennom: Hvor enn nordmannen gikk, hadde han en sveitsisk stopper i nærheten.

Schär hadde allerede gult kort da dette skjedde:

Bernardo Silva sendte hjemmelaget i føringen på kampens første virkelige sjanse. Skuddet med høyrefoten fikk en retningsforandring og lurte målvakt Martin Dúbravka.

Haaland gliste mens han løp bort til portugiseren for å feire. Han viftet med pekefingeren mot ham – og Silva hevet øyenbrynene som for å si «ikke verst».

2–0 var også en retningsforandret Bernardo Silva-scoring. Da så Dubravka bare oppgitt ut i luften etter at han igjen ble satt ut av spill.

– Fotballgudene jobbet mot oss i dag, sier trener Eddie Howe etter kampen.

Haaland fikk selv et par gode sjanser. I annen omgang gikk han for skuddet etter å ha ført ballen frem et godt stykke.

Skuddet gikk like utenfor, stadion responderte med støttende «Haaland! Haaland! Haaland»-rop og Phil Foden løp rett bort for å signalisere at det var en god avgjørelse å skyte.

Se situasjonen:

Oscar Bobb kom inn som innbyttet i annen omgang. Flere ganger viste han frem sitt flotte driv med ballen, og kombinerte også godt med Haaland.

Selv om det ikke var Haalands kveld foran mål, gikk Manchester City videre til semifinalen i FA-cupen. Den spilles på nasjonalarenaen Wembley i London.

Aldri før har et lag nådd semifinalen av denne turneringen seks sesonger på rad, som City nå har gjort.

Nå venter to privatlandskamper med Norge mot Tsjekkia og Slovakia for Haaland og Bobb.

Når klubbfotballen er tilbake, venter en høyintens sesongavslutning der City også i år kjemper om de tre største titlene i engelsk og europeisk fotball.

PS! Coventry gikk sensasjonelt til semifinale i FA-cupen mot Wolverhampton lørdag. Søndag skal Chelsea møte Leicester og Manchester United møte Liverpool for å gjøre opp om de to siste plassene i semifinalene.