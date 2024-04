Kampen mellom Manchester City og Luton spilles nå i Manchester. Du kan se kampen på Viaplay og TV3+, eller følge den i VG Live.

Haaland var sterkt involvert da City tok ledelsen etter et minutts spill. Han banket ballen via Luton-forsvarer Diako Hashioka og i mål. Det blir tellende som selvmål.

– Vi prøver å ikke bry oss for mye om det. Vi vet når det går bra, ting flyter og han scorer ... så er det litt dødelig med spisser. Enten scorer du og er bra. Hvis du ikke scorer, er du dårlig. Det er som regel et sted midt mellom, sier Alfie Haaland til Viaplay før avspark mellom Manchester City og Luton.

For kritikken mot Erling Braut Haaland har vært sterk spesielt de to siste ukene.

Det hele startet med at Roy Keane sammenlignet Haalands grunnspill med nivå fire-ferdigheter. Flere har kastet seg på, og Keane gjentok sin kritikk denne uken.

Mer spesielt blir det også med tanke på at det var nettopp Keane som bidro til å kraftig forkorte – for ikke å si stoppe – karrieren til Alfie Haaland.

Se Citys 1–0-mål her:

Det skjedde i en stygg takling mellom deres to lag i 2001. Nå sår Alfie tvil om Keanes integritet som ekspert.

– Så har du bakgrunnen til Keane og andre eksperter, som kanskje har en litt annen agenda. De synes sikkert det er litt greit å komme med det (kritikken). Men laget vinner, og Erling er fortsatt toppscorer, så så dårlig kan det ikke ha gått, sier Alfie Haaland til Viaplay.

Også manager Pep Guardiola har brukt mye tid på å forsvare Haaland junior de to siste ukene. Senest på fredagens pressekonferanse, da han kom med en liten tirade mot ekspertkorpset.

SLÅR TILBAKE MOT ROY KEANE: Alfie Haaland mener eksperter som Roy Keane kanskje «har en litt annen agenda». Foto: OLI SCARFF / AFP / NTB

– Selvfølgelig er det ting i hans spill han må utvikle. Så er det lett å angripe de som har gjort det veldig bra, at de skal gjøre det like bra hele tiden. Vi er ganske avslappet til det. Så må noen slå ekstra fra for å få oppmerksomhet, sier Haaland senior.

– Hvordan takler han dette? spør Viaplay.

– Han takler det mye bedre enn det andre gjør! Av og til synes vi det er litt flaut om han får for mye skry, av og til er det irriterende om han får for mye kritikk. Vi prøver å ikke bry oss så mye. Hvis pressen skal styre hvem som skal spille og sånne ting ... han hører på trenerne sine, på Pep, og det er ikke alltid ekspertene vet hva som er hans jobb på banen, sier Alfie Haaland.