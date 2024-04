Idrettsverden har heller ikke vært kjent med den pikante saken.

Den nådde offentligheten først i går:

Da sendte den tyske TV-kanalen ARD, i samarbeid med New York Times, en dokumentar om de positive dopingprøvene fra et svømmestevne i Kina i januar 2021.

Det har skapt voldsomme reaksjoner bare tre måneder før OL i Paris: For Verdens Antidopingbyrå (WADA) - der IOC spiller en svært sentral rolle - har vært kjent med de positive prøvene.

Likevel fikk 13 av de 23 kinesiske svømmerne kvalifisere seg til OL i Tokyo noen måneder senere. Tre av dem er under 18 år.

Kina tok seks medaljer i svømming i OL for tre år siden, inkludert tre gullmedaljer.

– Basert på det du sier: Dette er etter mitt syn sjokkerende avsløringer. Dersom det er sant, så lukter det av en dekkoperasjon på høyeste nivå i WADA, sier den amerikanske dopingjegeren Travis Tygart i dokumentaren.

Han leder USADA, tilsvarende Antidoping Norge, og er kjent som mannen som felte Lance Armstrong for mer enn ti år siden.

Samtlige av de 23 kinesiske utøverne testet positivt på det forbudte stoffet trimetazidine i 2021.

Zhang Yufei er én av de tre gullmedaljørene fra Tokyo-OL som også testet positivt i januar 2021.

Saken ble korrekt rapportert til WADA to måneder senere. Men ifølge ARD konkluderte en intern granskning foretatt av et statlig kinesisk organ med at utøverne må ha fått i seg stoffet gjennom forurensing på hotellet der de bodde.

Ifølge den kinesiske rapporten ble det funnet spor av trimetazidine på hotellkjøkkenet i millionbyen Shijiashuang.

Trimetazidine er det samme stoffet som den 15 år gamle russiske kunstløperen Kamila Valijeva testet positivt på under OL i Beijing i 2022. Hun ble idømt fire års utestengelse fra all idrett.

Men de 23 kinesiske utøverne går fri.

Og verden har ikke fått høre om saken før nå.

Det skyldes, ifølge WADA, at WADA ikke har grunn til å tvile på forklaringen fra Kina. Organisasjonen hadde ikke selv anledning til å foreta en granskning i Kina i 2021, på grunn av de strenge innreisereglene under coronapandemien.

– Jeg ble overrasket. Jeg var ikke kjent med denne saken i det hele tatt. Ikke gjennom media, WADA eller noen andre i anitdopingbevegelsen. Min første reaksjon var overraskelse. Den neste var bekymring, sier David Howman til ARD.

Han er tidligere generaldirektør i WADA, men leder i dag antidopingkampen i internasjonal friidrett.

WADA har reagert voldsomt i kjølvannet av avsløringen det siste døgnet: Organisasjonen mener det har fremkommet påstander som kan være ærekrenkende og truer med «rettslige skritt».

Travis Tygart var knallhard i sin kritikk, og får svar fra WADA.

Organisasjonen sendte også ut en egen pressemelding mot Travis Tygart søndag ettermiddag. Amerikaneren fikk det glatte lag:

– WADA er forbløffet over de skandaløse, fullstendig feilaktige og ærekrenkende kommentarene fra USADA-direktør Travis Tygart. Han kom med veldig alvorlige anklager mot WADA i forbindelse med saken om de 23 kinesiske svømmerne som ble rapportert i media tidligere i dag, heter det i pressemeldingen.

– Tygarts anklager er politisk motivert og kommer med den intensjon å undergrave WADAs arbeid for ren idrett rundt om i verden.

Senere sendte WADA ut både én og to pressemeldinger til om den betente saken.

Organisasjonen sier at de ble varslet om at Det kinesiske antidopingbyåret hadde akseptert forklaringen om at de positive dopingprøvene skyldtes forurensing gjennom mat i juni 2021.

Dette var bare en måned før OL i Tokyo.

Ifølge WADA gransket man avgjørelsen og ba om alt underlagsmateriale.

– WADA innhentet i tillegg upublisert forskningsinformasjon om Trimetazidine og konsulterte uavhengige forskere for å teste teorien om forurensing, og hvorvidt lave doser av Trimetazidine kan utgjøre en fordel for utøvere i svømmekonkurranser, skriver WADA.

De understreker at granskningen pågikk i flere uker.

– WADA konkluderte til slutt med at det ikke var mulig å motbevise muligheten for at forurensing var årsaken.

Organisasjonen Johann Olav Koss var med på å starte stiller en rekke kritiske spørsmål til det som har skjedd.

Ikke alle er fornøyd med forklaringen:

I en felles uttalelse stiller de to organisasjonene Global Athlete og Fairsports åtte kritiske spørsmål til WADA. To av dem lyder:

Hvorfor fikk ikke de 23 utøverne en midlertidig utestengelse mens granskningen pågikk?

WADA påstår at de aksepterer at utøverne er uten skyld i disse sakene. Hvorfor er denne avgjørelsen ikke offentlig kjent?

Global Athlete ledes av tidligere WADA-topp Rob Koehler, mens norske Johann Olav Koss har en sentral rolle i Fairsports.

Senere kastet også den tyske innenriksministeren Nancy Faeser på. Hun krever en grundig granskning av hva som har skjedd:

– Bare måneder før OL så må mistanken om at denne saken ble ignorert eller dekket til bli gransket så raskt som mulig. Dersom det bekreftes at kinesiske svømmere fikk delta i OL i Tokyo på tross av bevis for doping, så vil det være en katastrofe for idretten rundt om i verden, sier hun.

WADA har varslet en internasjonal pressekonferanse om saken senere i dag, mandag.