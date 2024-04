– Jeg føler vi er på god vei. De er gode på det de gjør. De har holdt på i mange år. Men i den andre omgangen er det lite som skiller oss i banespillet. Der synes jeg at vi er bedre. Men det hjelper ikke om vi ikke er gode nok i motstanderens boks, sier Sæter til VG.

– Så dette var langt unna en slags realitetsorientering for Rosenborg?

– Ja. Glimt er gode, men vi er ikke så langt unna som resultatet tilsier.

Selv om en svært oppgitt Kjetil Knutsen stjal noe av oppmerksomheten etter lørdagens storkamp mellom de to klubbene, handlet den også om hvor nær Rosenborg er toppen av norsk fotball per dags dato.

Trøndernes inngang til oppgjøret var preget av optimisme etter tre seire som hadde sørget for klubbens beste ligastart på syv år.

For etter et helsvart 2023 har nå tonen endret seg i Trondheim. Rosenborg-spillerne fått spørsmål om de både er gull- og medaljekandidat i 2024.

– Vi hadde vært bipolare hele gjengen om vi skulle forholdt oss til det eksperter og kommentatorer sier. Jeg føler vi har beina plantet på jorden, sier Sæter.

– For fire uker siden svarte vi på spørsmål om vi kom til å rykke ned. Nå svarer vi på om vi går for gull. Det får andre vurdere. Det koker rundt Rosenborg. Vi skal bare sørge for at vi tar størst mulig steg, sier Erlend Dahl Reitan.

Men Bodø/Glimt var den første ordentlige testen mot et topplag denne sesongen. Da er spørsmålet hvordan trener Alfred Johanssons menn klarte seg.

Statistikken viser at ballbesittelsen var lik.

Men Rosenborg registrerte bare én stor sjanse, ifølge statistikktjenesten sofascore.com, av totalt åtte avslutninger, hvorav to var på mål.

Bodø/Glimt hadde i realiteten avgjort kampen i det 50. minutt. Da ledet gjestene fra nord 3-0 allerede.

I Glimt-leiren uttalte Patrick Berg at serielederne ikke var i nærheten av sitt beste nivå. Ulrik Saltnes svarte «nei, egentlig ikke» da VG lurte på om Rosenborg-Bodø/Glimt føltes som en toppkamp.

Ole Selnæs må konstatere at Glimt økter ledelsen underveis i kampen på Lerkendal lørdag kveld. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Likevel er Rosenborgs midtbaneanker Ole Selnæs klar på at det var en jevn kamp og at Rosenborg egentlig styrte mye.

– Det føles utrolig at det står 3-0 på noe som helst tidspunkt. Det er ikke et resultat som reflekterer kampen overhodet. Men hva skal man gjøre. Man må bare jobbe på. Vi presser dem ordentlig etter 3-1. Så er vi for lite effektive.

– Men hvor langt opp føles det opp til Glimt?

– Etter kampen i dag, så føles det ikke langt i det hele tatt. Men vi må bli mer dødelige, sier Selnæs.

Ole Sæter tok sin del av ansvaret for at det ble såpass få sjanser til Rosenborg på eget gress.

– Jeg føler jeg har en tendens til å ramle ut av en kamp som dette. Det må jeg se på. Det er naturlig at det blir litt mindre å gjøre. Det er en situasjon jeg må håndtere bedre. Jeg vil lære mye av en sånn kamp.

– Men det er klart, det holder ikke å ha to skudd på mål. Vi har mye å gå på der. Jeg vokser mer og mer inn i systemet. Det er en uvant rolle. Jeg er glad i å droppe ned og være på ballen. Det er en omveltning. Men alt i alt mye positivt.

– Hva tenker du om at dere har så få skudd på mål?

– Det er for dårlig av meg. Jeg må komme til mer sjanser. Jeg skal ta mye skyld på meg selv. Jeg er toppspissen, skal skape mest, lukte de sjansene som dukker opp. Det var få av dem, men det handler om å være der, det er rollen min. Så jeg skal hjem, øve og se på video hva jeg kan gjøre bedre.

Hverken trener Johansson eller Sæter ønsket å legge mye i hendelsen som førte til 2-0. TV 2-kommentator Øyvind Alsaker mener pasningsfeilen til Selnæs i det 35. minutt kan ha ødelagt mot Glimt.

– Det er en del av det. Ole reiser seg kjapt. Han er ekstremt god. Slik vi spiller, så er dette en del av det. Det er en risiko vi tar. Men det kunne like gjerne skjedd Patrick Berg, sier Sæter.

– Feil er en del av fotballen. Jeg legger det vekk og fokuserer heller på hva vi skal gjøre etter det, sier Johansson.