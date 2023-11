– Det er veldig rart. Totalt sett blir det nesten like mange samlingsdøgn med damelaget som med mitt eget lag, sier Krüger og ler til VG.

Han hadde sin livs sesong i fjor med tre VM-gull i Planica, tre seirer i verdenscupen og annenplass i Tour de Ski. I helgens nasjonale langrennsåpning på Beitostølen kom han på henholdsvis 11. og 4. plass i ti-kilometer klassisk og fristil.

Til 2023/24-sesongen har han ladet opp med høydetrening (se faktaboks). Det er han alene om fra de norske herrelandslagene.

Dette er høydetrening Vis mer ↓ Høydetrening er vanlig i utholdenhetsidretter. Det betyr at man gjerne drar til plasser rundt 1800 meter - og høyere - over havet. Ofte trener og bor man der i rundt tre uker sammenhengende.

Målet med høydetrening er å forbedre kondisjonen - ved at man stimulerer kroppen til å danne flere røde blodceller, som gir høyere hemoglobinmengde i blodet.

Det er lavere lufttrykk i høyden, og kroppen må strebe mer for å ta opp oksygen.

En rekke av Norges beste utøvere i vintersport, friidrett, svømming og triathlon har sverget til høydetrening.

Kvinnelaget satser derimot på høydetrening. Krüger har derfor blitt med dem på to samlinger, som varte i cirka tre uker, i de italienske alpene.

– Det har funket veldig fint. Jeg har hatt litt individuell tilpasning, men også vært med på mye og stort sett hatt en ganske lik samlingsplan. En veldig god løsning da resten av guttene ikke ville til høyden, sier Krüger.

Anne Kjersti Kalvå, en av spydspissene i kvinnelandslaget, mener det har vært «veldig positivt» å ha med Krüger.

– Simen er en del av damelaget han nå, han bytter lag neste år, sier Kalvå og ler.

HILST VELKOMMEN: Anne Kjersti Kalvå er glad for at Simen Hegstad Krüger har ladet opp med kvinnelandslaget. Foto: Heiko Junge / NTB

Før hun blir mer alvorlig:

– Simen er en helt rå skiløper og en fin type. Han har bidratt med mye inn til oss og kommet med flere råd. Og vi kan jo bare gå bak ham å se skøyteteknikken hans, som er rå, for å lære.

Gleden er gjensidig. Krüger roser kvinnelandslagstrenerne Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen.

– Det er veldig hyggelig å være med kvinnene. Sjur Ole og Stig Rune er flinke til å legge til rette for meg. Det har gått bedre enn forventet egentlig, sier Krüger.

Han har også trent en del med utøvere fra rekruttlandslaget i høyden.

GODT LIKT: Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen, trenerne for kvinnelandslaget i langrenn, har fått mye ros både internt og ekstert etter at de tok over. Foto: Terje Pedersen / NTB

Johannes Høsflot Klæbo, som står utenfor landslag, satser fullt ut på høydetrening og var i Livigno i samme tidsrom som Krüger.

– Hva tenker du om at ikke flere fra herrelandslaget velger høydetrening?

– Vi som lag har vist at det er «mange veier til Rom». Det er ikke sånn at høyde er fasit på hvordan man best skal trene utholdenhetstrening, sier Krüger.

I år er første gang siden oppkjøringen foran 2017/18-sesongen at Krüger legger ned så mye høydetrening. Foruten en del høydetrening før 2021/2022-sesongen, har han trent i lavlandet.

– Det har funket bra i lavlandet også, jeg føler ikke det ene er veldig mye bedre enn det andre, men jeg tente på å gjøre noe litt annerledes nå.

Simen Hegstad Krüger Vis mer ↓ Yrke: Langrennsløper

Alder: 30 år

Sivil status: Forlovet med Kristine Ringsjø Tufte.

Bosted: Oslo

Klubb: Lyn Ski

Meritter: 9 seirer i verdenscupen, 2 OL-gull og 3 VM-gull.

De siste årene har det vært mye debatt om at herrelandslagene i langrenn ikke trener mer i høyden.

Krüger peker på en annen effekt som like viktig som selve høyden:

– Jeg får veldig ro og kvalitet i treningen her. Det kan være vanskeligere hjemme hvor det er litt mer som skjer. Det eneste du skal gjøre her, er å trene to ganger om dagen og legge deg til å sove i mellomtiden. Jeg tror den effekten er like stor som selve høyden.

– Nå tester jeg dette, så får jeg se hva jeg gjør foran VM i Trondheim i 2025 og OL i Milano/Cortina i 2026.

Verdenscupen starter i finske Ruka 24–26. november.