– Jeg kjøper poenget ditt. Det er veldig bra for norsk fotball, sier Solbakken til VG.

– Det er utrolig gøy og overraskende å høre at vi har så mange med, og det sier jo litt om at det gjøres ting riktig, og at ting er i ferd med å endre seg litt i norsk fotball, sier NRKs fotballskribent Thore Haugstad til VG.

Denne sesongen har Norge nemlig 78 spillere (aldri vært høyere) med spilletid i de tre største europeiske klubbturneringene i fotball:

Champions League, Europa League og Conference League.

Norge er foran land som Italia, Danmark, Kroatia og verdenstreer Belgia.

I 2016/17-sesongen hadde Norge kun åtte spillere representert i Europa, til sammenligning.

Da var riktignok ikke den lavest rangerte ligaen, Conference League innført.

Norge knuser Sverige, som kun har 35 representanter i årets sesong.

Det landet som er nærmest Norge og i tillegg ikke er kvalifisert til fotball-EM, er Israel med sine 39 spillere.

VG rekker ikke fullføre resonnementet før Ståle Solbakken skjønner hva vi er ute etter.

– Vi er ikke fornøyde med at vi ikke kvalifiserer oss. Slår vi Skottland hjemme får vi tre poeng mer og Skottland tre poeng færre. Så enkelt og vanskelig er det. Det du påpeker er at vi burde vært i EM, og det er jeg enig i.

Fredrik Aursnes (i rød) er nordmannen med flest spilleminuter i Europa denne sesongen. Se komplett oversikt lenger ned i saken. Foto: PEDRO NUNES / Reuters / NTB

– Sier statistikken at det er uforløst potensialet i landslaget?

– Ja, potensialet har vi. Men om det er uforløst ... Vi vet godt hva vi mangler, og det er det som skjer i egen boks. Det må vi bli mange prosent bedre på.

Mye av kritikken mot Solbakkens tropp har gått på at det er for svakt forsvarsspill kontra de beste i Europa.

Antall nordmenn med spilletid i Europa siden 2015 Vis mer ↓ 2015/16 – 38

2016/17 – 8

2017/18 – 23

2018/19 – 33

2019/20 – 30

2020/21 – 32

2021/22 – 45

2022/23 – 62

2023/24 – 78 *Innføringen av en tredje turnering, Conference League, kom i 2021/22-sesongen. Dermed naturlig at tallene har fått et løft de siste sesongene. Kilde: Sofascore

Muligens disse tallene viser noe av det?

32,1 prosent (25 spillere) av Norges 78 spillere i Europa denne sesongen er forsvarsspillere.

Ser man på grafen under ser en at Norge har færre forsvarsspillere i aksjon enn land vi kan sammenligne oss med.

NRKs Thore Haugstad er opptatt av å bevisstgjøre nettopp denne statistikken:

– Danmark har ikke de beste og like gode spillere som de vi har på toppen, men gjennom hele laget, har de jevnt over godt fordelt med kvalitet, sier han til VG og legger til:

– Forsvaret er bra, keeper er bra, mens vi (Norge) er så utrolig ubalanserte.

42,9 prosent av Danmarks 63 spillere i Europa er forsvarsspillere. Over ti prosentpoeng mer enn Norge.

– Det hadde vært gøy om vi hadde liksom et hav av masse gode stoppere, som spilte rundt i Conference og Solbakken ikke hadde oppdaget, men det er jo ikke sant, sier Haugstad.

– Du kan si at mange av våre offensive spillere er på bedre klubber enn våre defensive spillere. Det har vært en fra Bodø/Glimt og FCK som har spilt veldig mye. Men det går mye på spilletid. Du får registrert en hvis en har spilletid på fem minutter, sier Solbakken.

– Leo Østigård spiller Champions League. Han har et par kamper for Napoli, men hvis han spiller én gang i måneden, så blir Champions League-erfaringen mindre verdt enn hvis han hadde spilt oftere.

– Er det billig poeng å dra frem denne (forsvars)statistikken?

– Nei, nei. Det er helt fair å dra opp. Du har gode poenger, sier Solbakken.

Generelt er landslagssjefen veldig fornøyd med at Norge har 78 nordmenn med spilletid i Europa.

– Desto fler som får spilt europeisk fotball, jo større forutsetninger har man for å lykkes internasjonalt over tid.

Thore Haugstad peker på verdensstjernene Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland som en faktor til at Norge er helt oppe på statistikken.

– Jeg tror nok det har vært en signaleffekt fra spillere som Ødegaard og Haaland til diverse direktører, speidere og presidenter rundt om i Europa at det finnes gode spillere i Norge. Jeg tror det er naturlig å leie litt ekstra i Skandinavia, spesielt i Norge, når man ser spillere som er nominert til Gullballen komme derfra.

PS: Forrige uke falt Norge på FIFA-rankingen til en 47.-plass. Land som Romania, Panama og Mali er foran de rød, hvite og blå.

