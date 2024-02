– Jeg kjente en skam over å ha en depresjon. En skam om man ikke er bra nok. At jeg var annerledes, sier den tidligere toppspilleren.

Hans indre geografi sto i dyp motsetning til de stadig økende kravene han møtte som toppspiller i Sandefjord, Odd og Sandnes-Ulf. Det gikk så langt at unggutten prøvde å ta sitt eget liv.

– Guttedrømmen endte opp i et eneste stort mareritt, sier Sødlund.

Han ga seg høsten 2022. For et drøyt år siden åpnet Sødlund opp om et selvmordsforsøk i Dagbladet. Tirsdag holdt han foredraget «Ikke spør meg om fotball» i regi av Wang Toppidrett i Tønsberg.

Foto: JOSTEIN OVERVIK / VG

19. desember 2018, på ferie i New Zealand, tok han en overdose, forteller han.

– Realiteten er at om ikke ekskjæresten min hadde funnet meg så hadde ikke jeg stått her i dag foran dere. Dette er ikke noe jeg skammer meg over lenger, fordi at dette er en konsekvens av det jeg har opplevd. En konsekvens av utrolig mye dårlige tanker om meg selv, et hav av press, prestasjonsangst og alt det fører med. Dette er en del av meg, dette er min historie, sier André Sødlund.

Foto: JOSTEIN OVERVIK / VG

I Tønsberg Kino fortalte han om det store dilemmaet han sto overfor etter å ha valgt bort toppfotballen i uvanlig ung alder.

Blant de 200 tilhørerne var tidligere Manchester United-profil Ronny Johnsen, håndballheltene Johnny Jensen og Birgitte Sættem Jomaas, og Wang-rektor Fredrik Aukland.

– Det har vært tøft å stå frem med dette. Det var ekkelt at alle kunne mene noe. Men alle meldingene jeg på sosiale medier har fått fra folk som sier at det hjelper, er større enn den følelsen jeg satt med. Det er mange både i og utenfor fotballen som kjenner seg igjen i disse tankene, sier Sødlund til VG.

André Sødlund valgte å være åpen etter en telefon fra moren sin. Hun sa:

– Det handler ikke om oss, det handler om deg og de du kan hjelpe.

TØFF TID: Daværende Odd-spiller André Sødlund avbildet i pausen av eliteseriekampen mot Haugesund i 2019. Foto: Trond Teigen / NTB

Han hadde vært åpen om depresjon og angst etter han sa takk for seg, men ikke at den vanskelige situasjonen holdt på å ende fatalt for seks år siden.

– Alle kunne lese min dypeste hemmelighet, nå kunne folk dømme, tenke at jeg er svak. Fordi akkurat dette er en skam jeg har hatt siden jeg først kjente på depresjon, den skammen man bærer over at noen andre skal tro man er ikke er bra nok, at man er annerledes på en måte, sier Sødlund.

Hvis du sliter med vanskelige tanker kan du få hjelp hos Mental Helse. Døgnåpen telefon: 116 123

Han forteller at presset bygget seg opp fra han var et barn med stort fotballtalent. Sødlund mener han på mange måter har levd to liv. Et som «fotball-André» og et som «vanlig-André».

Den sistnevnte har det blitt dårlig plass til. Som et stort fotballtalent har han møtt stadig større forventninger fra omgivelsene. Han følte et press om å bli tatt ut på stadig bedre lag i regi i klubb, krets og forbund.

– Jeg husker alltid frykten jeg hadde den dagen det skulle legges ut uttak av de forskjellige lagene. Som om kroppen min stivnet helt, frykten for å ikke bli tatt ut var alltid dobbel så stor som gleden av det å faktisk bli tatt ut. Altså frykten av hva folk kom til å tenke om jeg ikke ble det, sier André Sødlund.

Han kjente på skammen da han for ti år siden vendte hjem fra et to år langt opphold i den daværende Premier League-klubben Bolton. Sødlund følte at mange dømte ham som 17-åring uten å kjenne til realitetene.

VOND PERIODE: André Sødlund slet med piller og alkohol da han spilte for Sandnes-Ulf. Her mot Kongsvinger i 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han forteller om utryggheten ved å bytte vertsfamilie fem ganger. Hos en av dem følte Sødlund at han levde som en uønsket «Harry Potter», i kottet under trappen.

– Støvet som detter ned i sengen hver gang noen går i trappen, dette var meg. I en alder av 15 år, i et ukjent land, med ukjente mennesker, uten familie og venner, forteller Andre Sødlund.

Da han kom hjem igjen fra England hadde han trøbbel med å «trikse til 10». Han hadde ikke lyst til å spille fotball lenger.

Dette var den første gang han virkelig kjente på de mentale problemene. Nå etterlyser har større fokus på psykisk helse i idretten.

Foto: JOSTEIN OVERVIK / VG

Fire år etter returen fra Bolton ville han gjøre slutt på alt.

Ytterligere fire år gikk før André Sødlund valgte å trekke seg ut av profesjonell fotball. De inneholdt både i en periode både sovepiller og alkohol. I den første coronasesongen spilte han i Sandnes Ulf, og skrev etter eget utsagn «uendelig med selvmordsbrev til venner og familie».

Moren fikk ham hjem igjen. Tilbake i Sandefjord valgte han å være åpen om problemene og ble sykmeldt. Han fikk en telefon fra Hans Erik Ødegaard.

Sandefjord-treneren sa at det finnes viktigere ting i livet enn fotball.

I dag spiller André Sødlund for Åsgårdstrand i 4. divisjon. Han jobber både som trener og i administrasjonen til skolen Wang Ung Sandefjord.

– Jeg angrer ikke et sekund på at jeg la opp som fotballspiller. Jeg har aldri hatt det som bra som nå. Det er med hånden på hjertet. Det har gjort så mye med meg og hvordan jeg er med alle rundt med, sier André Sødlund.

Og legger til.

– Nå er jeg meg selv.