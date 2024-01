– Jeg føler jeg egentlig er bare vanlige Ingrid, egentlig. På godt og vondt. Mest på godt, håper jeg, men kanskje litt vondt også. Det har ikke endret seg på noen måte, sier Tandrevold og ler godt.

Hun tar seg tid til en nyttårsprat med VG på vei til Oberhof og del to av skiskyttersesongen. Jul og nyttår har hun for andre år på rad feiret med forloveden Trygve Markset i Lavazè, rundt 1800 meter over havet.

Første del av sesongen har gått bra. Meget bra. Tre pallplasser, hvorav én av dem seier, er fasit etter sesongens åtte første individuelle renn. Og det etter en trøblete inngang til sesongen, preget av en del sykdom.

Resultatene ble også belønnet med den gule ledertrøyen i flere renn, mens hun nå er ti poeng bak ledende Justine Braisaz-Bouchet i sammendraget.

Årets første renn for kvinnene er sprinten i Oberhof på fredag klokken 14.25. Det vises på TV 2, og kan følges i VG Live.

TOK GREP: Tandrevold var litt bekymret over at hun ikke virkelig eide den gule ledertrøya. Derfor ordnet hun et matchende hårstrikk. Foto: GIAN EHRENZELLER / EPA / NTB

Ekstra stolt

Som ikke det er nok, har de andre på laget også levert. Karoline Knotten, Juni Arnekleiv og Marit Ishol Skogan har alle vært på pallen i individuelle renn, mens Marthe Krogstad Johansen også har levert stabilt godt.

Og begge stafettene er vunnet.

Det var det ikke mange som forventet etter at pallgarantistene Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff la opp i fjor.

– Vi må være ærlige og si at jeg er litt overrasket over at vi har hengt såpass godt med. Man blir kanskje litt påvirket av hvordan det har vært før og hva alle rundt sier og forventer. Vi har virkelig vist at vi kan slå fra oss, sier 27-åringen fra Fossum IF.

– Hva mener du med overrasket?

– Det blir kanskje feil å si at jeg er overrasket. Men jeg har også veldig stor respekt for alle konkurrentene våre, og ser at det er utrolig mange sterke skiskyttere. Da er jeg ekstra stolt av å være det laget som leder nasjonscupen, og er det laget som viser seg fram, sier Tandrevold.

For når hun har hatt litt dårligere dager, er det andre som har vist seg frem. Det tror hun er en fordel også for hennes del – da blir det mindre negativt fokus på henne som en slags frontfigur. Tiril Eckhoff har tidligere vært åpen om at akkurat det var belastende da hun var i lignende situasjon.

Gjør sitt beste

Svaret på hvorfor det har gått bra til nå er like enkelt som det er konkret: Tandrevold treffer flere blinker denne sesongen. Men hun er veldig forsiktig med å ta fremtidige oppturer på forskudd.

– Jeg er veldig ydmyk overfor hvor fort det snur i skiskyting. Jeg er ikke mindre nervøs før sprinten på fredag. Det er ikke sånn at jeg tror blinkene går ned av seg selv.

– Det høres nesten ut som du bare venter på nedturen?

– Jeg prøver å bygge såpass selvtillit at jeg ikke går og venter på nedturen. Det er noen unikumer, men for de aller fleste i skiskyting går det opp og ned. Jeg tror jeg er på et sted der jeg kan snu det negative til noe positivt raskere. Der er jeg bedre rustet enn før, sier 27-åringen.

Det forklarer hun med at hun rett og slett har fått et ekstra år på baken, med alle de erfaringer det bringer med seg.

– Jeg er veldig sulten på det som kommer, men jeg vet også hvor vanskelig det kan være. Det gjelder bare å prøve så godt man kan. Jeg gjør alltid mitt beste, det kan du sitere meg på, men det er ikke alltid mitt beste er godt nok, sier Tandrevold.