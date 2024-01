Lersveen synes Tour de Ski har vært en nedtur. Han syns det er for mange av de beste som ikke er med. Han understreker at de som er syke selvsagt ikke skal gå skirenn.

– Men de andre må møte opp på jobb, ellers har de ingen jobb om en stund. Verdenscuprenn er jobben til langrennsløperne, om det ikke behager dem å gå skirenn, så kan de finne seg en annen jobb, sier Lersveen til VG.

Han frykter for langrennssporten om ikke de beste går skirenn.

– Da blir det færre TV-seere, et dårligere produkt, dårligere økonomi og mindre pengepremier, sier Lersveen.

Lersveen var tett på langrenn i mange tiår frem til han gikk av med pensjon som 70-åring i fjor. Nå følger han med foran TV-skjermen og melder så det smeller både i sosiale medier og som kommentator hos Nettavisen.

PÅ JOBB: Ernst A. Lersveen på sin siste jobb for TV 2 under VM i Planica i fjor. Her intervjuer han Ingvild Flugstad Østberg og Anne Kjersti Kalvå etter stafettgullet. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Expressen-skribent Tomas Pettersson er også sterkt kritisk til utøverne i en kommentar:

«Egoister, bit sammen og ta ansvaret deres».

Underveis i touren har frafallet vært stort:

70 kvinner startet touren – 37 er på startlisten til etappe seks

99 herrer startet – 55 er på startlisten til etappe seks

I den norske troppen har fire damer gitt seg når to etapper gjenstår, mens Didrik Tønseth brøt 20 kilometeren i Toblach 1. januar. Den svenske profilen Maja Dahlqvist sto av touren etter Davos, det samme gjorde sprinter Kristine Stavås Skistad og Anne Kjersti Kalvå. Fire av ti startende norske damer har reist hjem.

Finske Iivo Niskanen bestemte seg for å droppe Tour de Ski, for å satse alt på femmila i Holmenkollen 10. mars.

LANDSLAGSTRENER: Sjur Ole Svarstad i Cavalese fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Damelandslagstrener Sjur Ole Svarstad mener en toppidrettsutøver ikke kan sammenlignes med en vanlig arbeidstager.

– Toppidrett er en veldig skjør balansegang hvor man pusher seg til grensen, noen ganger tråkker man rett, andre ganger tråkker man feil, da er mange så rutinerte at de kjenner at de må samle seg litt og at det beste er å stå over en verdenscuphelg eller to.

– Garanterer du at alle de beste dameløperne stiller til start i Tour de Ski neste sesong?

– Nei, svarer Svarstad.

Tidligere langrennsstjerner som Marit Bjørgen, Therese Johaug og Charlotte Kalla valgte ved flere anledninger å droppe Tour de Ski for å lade opp til VM. I 2021 gjorde Jonna Sundling det samme foran OL i Beijing. Neste sesong er det VM i Trondheim.

Syns du langrennssporten er spennende? Ja, spiller ingen rolle hvem som stiller til start, jeg elsker langrenn. Ser alt! Nei, det er kjedelige greier. Jeg liker langrenn, men ser mindre langrenn på TV enn før.

Både Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger måtte melde forfall til Tour de Ski på grunn av sykdom.

Astrid Øyre Slind tok VM-bronse på 15 kilometer fellesstart med skibytte sist sesong, hun har valgt å satse utenfor landslaget. 35-åringen kjemper om en pallplass i Tour de Ski.

Hun er nummer seks foran lørdagens 10 kilometer, men er bare ti sekunder bak Jonna Sundling på 3. plass. Jessie Diggins fra USA leder.

KJEMPER I TOPPEN: En strålende blid Astrid Øyre Slind på langrennsstadion i Italia fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB

– I mange andre idretter er de rå til bare å kjøre på. Diggins går alt og har blitt en vanvittig god skiløper. Kanskje det lønner seg å være offensiv. At det ikke går an å gå to helger på rad, blir for dumt, sier Slind.

I 2025 blir det ingen femmil i Holmenkollen – helgen etter VM i Trondheim. Nettopp tynn deltagelse de siste årene i Holmenkollen brukes som argument til å nedprioritere den tradisjonsrike folkefesten.

– Det blir for defensivt. Jeg blir litt provosert over at folk skal være så fornuftige, sier Slind.

Heidi Weng er til de grader på plass i Cavalese. Hun er i posisjon til å kjempe om sammenlagtseieren. Hun tenker lite på at det står om én million kroner. Hun er en av to landslagsløpere som står på start når to renn gjenstår.

– Det er sånn det ble i år, da, sier Weng i møte med norsk presse etter en treningsøkt fredag formiddag.

Under verdenscupen i Gällivare i desember valgte Frankrike ikke å stille til start på stafetten selv om de hadde fire løpere på start samme sted dagen før.

LANDSLAGSTRENER: Eirik Myhr Nossum mener treningsperioder er viktig, også i konkurransesesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum ønsker at alle de beste til enhver tid er på start, men erkjenner at det er et dilemma.

– Om det å stå over en helg kan sikre en seier, så er du sikret økonomisk det året, men går du inn til to 8.-plasser så er det noe annet. Det er vanskelig å si til utøvere at de skal tjene mindre, men ta vare på produktet, sier Nossum.

Harald Østberg Amundsen er storfavoritt til å vinne Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt. Han ble nummer to på 10 kilometeren i Gällivare, men ble spart og gikk ikke stafetten dagen etter. Nossum mener det gir Amundsen bedre sjanser i Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt.

FAVORITT: Harald Østberg Amundsen trente på stadion utenfor Cavalese fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Johannes (Høsflot Klæbo) står også over verdenscupstafetter av og til, siden han går til finale på alle sprinter og han går alle distanserenn. Jeg er fysiolog, så jeg vet at det ikke er noe som er viktigere for en skiløper enn å ha noen perioder underveis i sesongen hvor du kan trene, sier Nossum.

Pål Golberg var syk før Tour de Ski, men har kjempet seg gjennom touren. Lersveen hyller Golberg for innsatsen. Landslagsløperen er klar for å gi gass de to siste dagene. Lørdag går han sitt 20. skirenn denne sesongen.

– Jeg håper det er gode grunner for at de som ikke stiller ikke stiller. Det er et tøft konkurranseprogram. Vi har et ansvar for sporten, og jeg er iallfall mitt ansvar bevisst på det, sier Golberg som ble verdensmester på femmila i fjor:

For å få alle de beste til start og inn i TV-ruten hver helg har han en oppfordring til FIS. Golberg vil ha flere renn og begge stilarter på samme sted, for eksempel klassisk og friteknikk distanserenn, sprint og stafett.

– Kanskje vil det gjøre at man vil prioritere å gå hvert sted. For dem som er ekspert på klassisk, så er det naturlig å stå over om det kommer en friteknikk-helg, sier Golberg til VG.

Svenske Calle Halfvarsson vurderte å trekke seg fra touren i Davos da kroppen ikke føltes bra, men han ombestemte seg. Han mener det må tas grep for å løfte Tour de Ski. Den svenske løperne syns heller ikke syvetappers-konkurransen er spesielt hard.

– Tour de Ski har ingen fremtid så kjedelig som den er nå, sier Halfvarsson til VG.