Flyet av typen Piper M600 har seks seter og var eid gjennom selskapet Sola M600. De kjøpte flyet i mai 2021.

Erling Braut Haaland selv eier ifølge Proff.no 12,5 prosent av aksjene i selskapet som eide flyet, mens pappa Alfie sitter i styret.

Anders Eckhoff Johansen sier til Finansavisen at det er han som er ny eier av flyet. Han ønsker å gjøre det mulig for flere å fly Haalands gamle doning.

– Jeg kjøpte flyet for å bruke det til spleiseflyvning, sier Johansen – og Finansavisen skriver at selve flyet kan leies for 9000 kroner timen.

Tro ikke at det betyr at Haaland kommer til å fly kommersielt i fremtiden. De siste gangene Haaland er blitt observert i privatfly, er det i et langt større fly.

Se det solgte flyet i aksjon da VG møtte en lite snakkesalig Haaland på Gardermoen i 2021: