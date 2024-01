En utslitt Jessica Diggins kjempet seg inn til en sammenlagtseier. Heidi Weng ble til slutt fragått av Sophia Laukli.

Dermed ble det annenplass på etappen og annenplass sammenlagt. Det betyr hennes 38. pallplass i et Tour de Ski-løp. En rekord hun allerede hadde før rennet.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Det er også hennes syvende pallplass totalt - flere enn Therese Johaug.

Annenplassen sammenlagt gir 700 000 kroner.

Tour de Ski, sammenlagt 2023/24 Vis mer ↓ 1. Jessie Diggins 2. Heidi Weng +31 3. Kerttu Niskanen +39 4. Frida Karlsson +1.17 5. Jonna Sundling +1.47 6. Linn Svahn +2.06 7. Krista Parmakoski +2.08 8. Patricija Eiduka +2.23 9. Victoria Carl +2.39 10. Delphine Claudel +2.41 Øvrige norske: 15. Magrethe Bergane +3.42, 17. Kristin Fosnæs, +4.31, Mathilde Myhrvold +11.56

For svenskene ble det en stor nedtur. Frida Karlsson tapte pallplassen og endte på fjerde sammenlagt. Jonna Sundling tok femteplassen i sammendraget.

Midt i bakken satte Heidi Weng inn et rykk. Med litt over minuttet var det et lite håp om sammenlagtseier for den norske jenta, som tradisjonelt er sterk i monsterbakken.

Obs: Dette er resultatlisten for selve etappen, ikke sammendraget:

– Er det ei som kan gå langt ned i kjelleren når hun får inspirerende meldinger, så er det Heidi, utbrøt Niklas Dyrhaug hos Viaplay.

Amerikanerne Sophia Laukli og Jessie Diggins fulgte noenlunde. Sistnevnte måtte holde følge for ikke å skape spenning om den gule trøya si.

Diggins skulle få kjempe om sammenlagtseieren. Laukli var den eneste som holdt følge med Weng som gikk i et forrykende tempo.

Hun skulle også gå rett fra. Med et monsterrykk i monsterbakken gikk Laukli rett ifra og inn til seier på etappen.

Diggins gikk i mål helt utslitt. Men det holdt til sin andre sammenlagtseier i karrieren.