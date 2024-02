Arsenal-kapteinen dominerte i en ny Arsenal-oppvisning og satte selv 1–0 med et kanonskudd.

Scoringen feiret han ved å holde seg for ørene. Etter toppkampen mot Liverpool for to uker siden Ødegaard fikk refs av TV-ekspert Jamie Carragher for at han lekte seg som fotograf, og etter 5–0 mot Burnley ble Ødegaards målgest et tema for Arsenal-manager Mikel Arteta.

– Jeg tror han ikke trenger å sende noen meldinger. Han må gjøre det han føler for. Hvis han vil gjøre noe, så gjør det og ta konsekvensene. Vi vil at han skal gjøre det fordi vi liker det, sier Arteta om feiringen, ifølge football.london.

Selv hevdet han ikke å ha lagt merke til gesten.

Scoringen og feiringen var ikke det eneste Ødegaard bød på i duellen mot landslagskamerat Sander Berge: Han dominerte på midtbanen og hadde også en målgivende, og femmålsseieren betyr at Ødegaard og kompani har 21–2 og 15 poeng på de fem siste seriekampene.

– Jeg tror selvtilliten hans er på et veldig godt nivå for øyeblikket. Fysisk har han også vært veldig dedikert, både i forsvar og angrep. Samspillet og bevegelsene han gir oss på høyresiden er virkelig gode. Han er i god form, sier Arteta om Ødegaard.

– Slår inn vidåpne dører, men: Martin Ødegaard er vanvittig god! Driver tidvis en egen idrett selv blant andre ekstremt dyktige spillere, skriver Viaplay-ekspert Lars Tjærnås på X.

Arsenal er med lørdagens seier to poeng bak Premier League-leder Liverpool.

GEST: Etter 1–0-scoringen holdt Martin Ødegaard seg for ørene. Foto: CRAIG BROUGH / Reuters / NTB

Det tok bare fire minutter for Arsenal å ta ledelsen i lørdagens oppgjør.

Martinelli kom langs venstre siden og la inn. Ballen gikk via Burnleys Assignon og landet hos Ødegaard. Drammenseren fyrte av på lekkert vis og ballen suste til side for Burnleys målvakt.

Før pause doblet Saka ledelsen til Arsenal på straffe. Leandro Trossard ble taklet og fikk straffe etter at Ødegaard fant ham med en fin gjennombruddspasning.

Etter pause smalt det for alvor fra de røde fra Nord-London. Bare to minutter etter hvilen puttet Bukayo Saka sitt andre for kvelden. Ødegaard hadde den målgivende pasningen.

Så virket det som om Trossard hadde bestemt seg for at Saka og Ødegaard hadde fått for mye av rampelyset.

Belgieren hadde bommet på to sjanser på kort tid før han på det tredje skrudde ballen forbi Trafford i Burnley-buret.

Kai Havertz scoret det femte målet i det 78. minutt.

Sander Berge startet kampen for Burnley.

Midtveis i andre omgangen måtte Burnleys Aaron Ramsey ut på båre etter en susende takling fra Martin Ødegaard.

Skaden førte til en lang stans i spillet.