Den norske landslagsbacken Julian Ryerson slo an tonen med det første skuddet i den svært underholdende kvartfinalen. Lyngdølen jublet voldsomt for Borussia Dortmunds første semifinale i Champions League siden 2013.

Den gang førte Klopp klubben helt til finalen. Der ble det tap for Bayern München i et heltysk oppgjør på Wembley. Nå venter to semifinaler mot PSG, som knuste Barcelona 4–1 på bortebane.

Både Marcus Sabitzer (Dortmund) og Álvaro Morata (Atletico) misset kjempesjanser før det virkelig tok av på Signal Iduna Park.

1–0: Ryerson innblandet i forspillet. Mats Hummels serverer en krempasning gjennom til Julian Brandt. Han banket ballen under Jan Oblak i Atletico-målet.

Ian Maatsen – Chelsea-back som i januar kom på lån – gjorde en avgjørende feil da Dortmund tapte den første kampen i kvartfinalen 2–1. Nå revansjerte nederlenderen seg kraftig.

2–0: Maatsen ble spilt gjennom av Sabitzer. Fra omtrent samme posisjon som satte han ballen klink nede ved stolpen. Hans første mål i Champions League.

FULLTREFF: Ian Maatsen scorer. Foto: ODD ANDERSEN / AFP / NTB

Men etter en pause – helt sikkert av det intense slaget med trener Diego Simeone – kom Atlético Madrid brennsterkt tilbake. De presset voldsomt på fra start i 2. omgang.

2–1: Mario Hermoso headet en corner inn igjen mot mål. Det sto Mats Hummels. Dortmund-nestoren var uheldig. Satte ballen i eget nett.

Argentineren Rodrigo De Paul dominerte det meste og snart trykket Atletico hjemmelaget omtrent inn i eget mål.

2–2: Innbytter Rodrigo Riquelmes skudd ble med nød og neppe reddet av Dortmund-keeper Kobel. Så fikk en annen innbytter, Ángel Correa, sjansen. Han scoret til slutt på sin egen retur.

FIKK GULT: Julian Ryerson fikk gult kort etter en duell med Cesar Azpilicueta. Det ga gult fra dommer Slavko Vincic. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA / NTB

Borussia Dortmund virket kjørt. Men det stemte slettes ikke. Og i sentrum for det meste som Marcel Sabitzer. Snuoperasjonen var voldsomt.

3–2: Sabitzer fant Niclas Füllkrug inne i feltet. Headingen satt i det lengste hjørnet.

4–2: Marcel Sabitzer ordnet opp selv. Østerrikerens skudd fant veien gjennom en skog at Atletico-bein og inn bak Jan Oblak i Atletico-målet.

SENTRAL: Marcel Sabitzer jubler for den avgjørende målet. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA / NTB

Dermed hadde Dortmund nok en gang snudd kvartfinalen. Fotballfesten tok helt av for 80.000 på Iduna Park.