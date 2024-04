David Beckham gikk til søksmål mot svindlere som har solgt falske vare under navnet til engelskmannens selskap DB Ventures.

Klær, fotballer, parfyme, videospill og klokker skal ha blitt solgt på nettsteder som Amazon, eBay og Etsy.

The Sun skriver at det i stevningsdokumentet skal ha stått at «salget deres utgjør en reell trussel mot DBVs merkevare, og påvirker bærekraften til virksomheten. Det påvirker også individer og selskaper som uvitende har kjøpt dem».

De tiltalte skal ikke ha møtt opp i retten og fått en såkalt uteblivelsesdom.

Beckhams selskap skal dermed ha blitt tilkjent om lag 4,8 millioner kroner etter dommen.

Det er betydelig mindre enn de om lag 3,3 milliarder kronene som Team Beckham skal ha bedt om.

Forfalskerne må samtidig slutte å selge varene.