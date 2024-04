Fem-seks førere nevnes som mulig Mercedes-fører sammen med George Russell fra 2025.

– Mercedes håper i det lengste at Max Verstappen kommer, men jeg tror ikke det vil skje, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

– Alt står og faller på Verstappen og hva som skjer med ham. Men jeg tror fortsatt det er veldig lite sannsynlig at han vil forlate Red Bull.

Hvem tror du erstatter Hamilton i Mercedes? Verstappen Sainz Alonso Vettel Albon Andre

– Verstappen styrer alt. Alt avhenger av ham. Og Mercedes håper i det lengste at det kan være mulig å hente ham, fortsetter Gulbrandsen.

Dette er seks førere som er nevnt som mulige erstattere til Hamilton:

Carlos Sainz (29) Mister jobben i Ferrari når Hamilton kommer i 2025. Har imponert så langt i 2024.

Max Verstappen (26) Verdensmesteren og faren har antydet at de kan forlate Red Bull om Helmut Marko sparkes.

Sebastian Vettel (36) La opp i 2022, men leker med tanken om comeback. Fire ganger verdensmester.

Fernando Alonso (42) Har blitt luftet av Toto Wolff som et alternativ. Kjører nå for Aston Martin. To ganger verdensmester.

Alex Albon (28) Kjører for Mercedes-vennene i Williams. Gjorde et forholdsvis sterkt VM i 2023.

Andrea Kimi Antonelli (18) Andrea Kimi Antonelli (18) er Formel 2-debutant i år, men skal teste for Mercedes Formel 1-team. Den desiderte yngste kandidaten.

– Mercedes har et luksusproblem. Det er mange gode førere som vil ha det setet, sier Atle Gulbrandsen.

– Hva er det som kan føre Verstappen bort fra Red Bull?

– Red Bull skal bygge sin egen motor til 2026-sesongen. Selv om de kaller det Red Bull-motor allerede nå, så er det en Honda-motor. Men da skal de for første gang bygge en motor fra scratch. Så er spørsmålet om et energidrikk-selskap kan bygge like bra motorer som Ferrari, Mercedes og Honda? Jeg ser ikke bort fra det - men det kan være en mulighet at Verstappen ikke har troen på det.

– Jeg tror både at Red Bull klarer å bygge en bra motor og at Verstappen blir! sier Gulbrandsen.

Lewis Hamilton forlater Mercedes til fordel for Ferrari i 2025. Foto: Issei Kato / Reuters / NTB

– Vi kommer ikke til å ta noen avgjørelse i løpet av de neste par ukene, sier Mercedes-sjef Toto Wolff på fredagens pressekonferanse i Japan.

– Jeg vet at førermarkedet er veldig dynamisk. Noen av de virkelig gode førerne er i ferd med å signere for andre team. Vi holder fortsatt mulighetene åpne. Det er for tidlig å si hvem vi går for, uansett om det blir en veldig ung fører eller en veldig erfaren. De neste månedene vil gi oss flere ledetråder.

– Jeg har alltid bestemt selv når jeg vil forlate et team og når jeg skal skrive under for et annet, sier Alonso til sport.de.

– Jeg kommer også til å bestemme meg om hva jeg skal gjøre neste år uten å vente på hva de andre skal gjøre.

Carlos Sainz vant i Australia Grand Prix. Han er den eneste føreren som har slått Red Bull-førerne i 2023 og 2024. Foto: MARK PETERSON / Reuters / NTB

Er så Carlos Sainz fortsatt favoritt? Spørsmålet går til Atle Gulbrandsen:

– Ja, han kjører fryktelig bra, så det vil gi mening å gi tilbudet til ham. Spørsmålet er hva Sainz vil. Han kan gå til Mercedes og håpe at han er bedre enn George Russell - men jeg tror ikke han har lyst til å bli «andre-fører» noe sted. Derfor kan det tenkes at det er interessant for Sainz å gå til Sauber og være med på den nye Audi-satsingen der, selv om det trolig kan ta noen år før det er et vinnerteam.