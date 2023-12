Neestrup har selv «rakettfart mot legendestatus» i København etter å ha ledet Danmarks største fotballklubb til 8-delsfinale i Champions League, skriver Ekstra Bladet.

35-åringen overtok treneransvaret for 15 måneder siden.

Neestrup omtaler svenske Johansson som en nær venn etter å ha blitt kjent i FCK-systemet, hvor sistnevnte reiser fra jobben som U19-trener til Trondheim.

– Jeg kan si at Rosenborg har fått inn en trener på et utrolig høyt faglig nivå, sier Neestrup på telefon til VG noen dager etter å ha slått Manchester United og Galatasaray ut av Champions League.

MOT LEGENDESTATUS: Jacob Neestrup har tatt FCK til 8-delsfinale i Champions League. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP / NTB

FCK-sjefen mener man lærer det aller viktigste i fotball av å være i klubben.

– Det er én ting som gjelder i FC København: Det er å vinne de titler som er. Vi skal også spille i Europa, og aller helst i Champions League. I det er det en strategi om at vi skal gjøre det med X-antall egenproduserte spillere. Da kan du ikke undervurdere det presset som er på en U19-trener her.

Neestrup ble tidenes yngste FCK-trener i fjor. I et tidligere intervju med VG har dansken uttalt at han har lært «alt» av Ståle Solbakken. Neestrup får nå ros for å ha videreutviklet FCK, spesielt offensivt. Han mener Johansson har gått samme skole og dermed ser fotball, ledelse og kommunikasjon på samme måte.

FULL AV SELVTILLIT: Jacob Neestrup er beskrevet som en stor motivator. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

I Norge har RBK-legenden Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (58) vært kritisk til ansettelsen. Han har beskrevet det som et rart sjansespill å gi jobben til en trener uten A-lagserfaring.

– Jeg har fulgt litt med på det noen eksperter har sagt om Alfred, sier Neestrup på eget initiativ.

– Hvis man tror at Rosenborgs nye trener ikke har arbeidet under et stort press tidligere i sin karriere, har man ikke forstått hvilken klubb FC København er og hvor langt talentutvikling i FCK og dansk fotball har kommet. Du er i en vinnerkultur hvor det handler om å vinne fotballkamper og utvikle unge spillere, sier FCK-sjefen.

«Mini», som har tatt syv seriemesterskap og fire NM-titler med RBK, har tidligere uttalt til TV 2 og Nettavisen at han er negativ til ansettelsen av Johansson. Han ville heller ha Jan Halvor Halvorsen som RBK-trener, 60-åringen som ledet Lyn til opprykk fra 2. divisjon denne sesongen.

– Jeg har ikke forandret mitt syn på at dette er gambling, sier «Mini» til VG.

– Du kan snakke så mye du vil om at du har press på deg med å trene et U19-lag i Danmark, men det er noe helt annet å være trener for Rosenborg.

KRITISK: Tidligere RBK-spiller Jahn Ivar «Mini» Jakobsen ønsket en erfaren A-lagstrener. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Hadde det vært mindre risiko for RBK å ansette Jan Halvor Halvorsen?

– Jeg tror det. Fordi Jan Halvor har trent seniorlag over lengre tid. Han har også den filosofien som RBK etterlyser. Svein Maalen har også den filosofien. Hvis du ser på hva Maalen ønsker å gjøre og hvordan han ønsker å fremstå, er han innenfor det Rosenborg ønsker, men han fikk ikke spillerne til å fungere.

– Kan Alfred Johansson kanskje ha de lederegenskapene som gjør at han får det beste ut av Rosenborg-spillerne, noe ingen andre trenere har klart de fem siste årene?

– Det er umulig å si. Men dette forteller hva RBK har mistet. For fem år siden sparket de Kåre Ingebrigtsen, mannen som hadde nest mest suksess gjennom tidene i RBK. Nå har de ansatt en juniortrener! Men jeg håper av hele mitt hjerte at det går bra.

FÅR SJANSEN: Sportslig leder Mikael Dorsin, trener Alfred Johansson og styreleder Cecilie Gotaas Johnsen i Rosenborg. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tilbake i København kommer Neestrup med en garanti.

– Jeg kan garantere at når Rosenborg spiller, så vil de merke at de har en dyktig trener. Jeg syns det er godt tenkt av RBK. Alfred er faglig sterk, tydelig og får ideene ut til spillerne.

– Hva er det viktigste Rosenborg-ledelsen kan gjøre for å gi Alfred de beste forutsetningene for å lykkes?

– Ro. Gi ham ro. Rosenborg er en stor klubb, det skal man ikke legge skjul på, men gi ham ro. I de 15 månedene jeg har stått i spissen for FC København, har jeg hatt enorm støtte fra min nærmeste ledelse og fra vårt styre, sier Neestrup.