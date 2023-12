– Guardiola er av og til slik når det gjelder skader. Han vil ikke gi for mye informasjon, mest fordi han vil holde det skjult så lenge som mulig for motstanderne. Ofte sier han ikke hvilken del av kroppen det er snakk om, eller hvilken del av beinet, sier Martin Blackburn i storavisen The Sun til VG.

Han fortsetter:

– Det er som et kortspill, han vil ikke vise hånden sin. Han overlater til alle å gjette.

FØLGER CITY TETT: Martin Blackburn, Manchester City-reporter for The Sun. Foto: Joachim Baardsen / VG

For det har gått en drøy uke og tre kamper i nærmest uvisse rundt Haalands skade og ikke minst hvor lang tid det kommer til å ta å leges fra den.

Dette er en stressreaksjon: Vis mer ↓ En stressreaksjon er en fellesbetegnelse på skjelettets respons på unormal belastning. Det defineres to typer stressfrakturer. Tretthetsfraktur er en reaksjon på for høy belastning i et normalt skjelett. Insufficiensfraktur oppstår ved normal belastning på et generelt svekket skjelett. Dette kan for eksempel oppstå ved osteoporose eller osteopeni. Lav energitilgjengelighet kan også over tid gi reduksjon i beinmineraltetthet. Olympiatoppen skriver at klassifiseringen av skaden skjer gjennom MR. Klassifiseringen bestemmer behandlingen. I Haalands tilfelle er det svært lite informasjon om alvorlighetsgraden. Kilde: olympiatoppen.no

Men Haaland kom aldri på banen mot Palace sist lørdag, etter en uke der han ble avbildet i Spania med sin «mirakelmann» John Haddad, også kalt «The Fix».

Guardiola uttalte sist fredag at Haaland igjen skulle sjekkes av legene, at klubben gjør en vurdering dag for dag, uke for uke, men var samtidig usikker på om Haaland kom til å spille klubb-VM i Saudi-Arabia som for Citys del starter tirsdag.

Dagen før møtet med japanske Urawa Red Diamonds trente ikke Haaland med laget. En eventuell finale spilles fredag. David McDonnell i The Mirror understreker at han ikke er lege, men påpeker at en stressreaksjon i foten trolig er mer seriøst ut enn det høres ut som.

– Vi snakker flere uker, mer enn dager eller en uke eller to på sidelinjen. Jeg blir overrasket om vi ser Haaland på denne siden av nyttår, sier han til VG.

Han spår dermed at nordmannen mister klubb-VM denne uken og trolig vil slite med å spille ligaoppgjørene mot henholdsvis Everton og Sheffield United i romjulen.

– Denne sesongen er de langt unna sitt beste, med den troppen de har. Det er forrige sesong som tærer på, tror jeg. Skader, det at de virker slitne er en effekt av hva de oppnådde i 2022/2023, selv om vi ikke skal avskrive dem allerede nå, sier McDonnell.

Guardiola har brukt den argentinske VM-vinneren Julián Álvarez på topp i Haalands fravær.

Álvarez fikk en stor sjanse i uavgjortkampen mot Crystal Palace sist lørdag, men misset. Han ble belønnet med svakeste karakter av samtlige City-spillere i Manchester Evening News’ spillerbørs etter kampen.

SPISSEN OG ERSTATTEREN: I Erling Braut Haalands skadefravær er det Julián Álvarez som har tatt plass som Manchester Citys midtspiss. Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters / NTB

Da VG spør The Mirror-journalisten hva Guardiola trolig tenker når han nå må bruke Álvarez i stedet for Haaland som midtspiss, svarer han slik:

– Álvarez er ingen målgarantist og har ikke den samme tilstedeværelsen i boksen som Haaland. Han er ikke det samme rovdyret inne i 16-meteren. For å være ærlig, så er det urettferdig å sammenligne de to. De er så ulike. City nok hadde avgjort kampen mot Crystal Palace med Haaland som spiss. De kastet bort mange sjanser og kampen burde vært død og begravet tidlig, sier McDonnell og fortsetter:

– Pep vil ha Haaland tilbake så fort som mulig. Men samtidig vil du ikke forhaste dette, risikere å bruke ham for tidlig, få et tilbakeslag og et enda lengre avbrekk.

Martin Blackburn i The Sun er enig med sin kollega. Han mener det kan være godt for Haaland å få et avbrekk nå.

– Det er heller ikke det verste tidspunktet, med tanke på kampprogrammet. De vil jo vinne klubb-VM, men det er ikke førsteprioritet. Nå har de hatt og har fremover kamper de bør kunne vinne uten ham. Sist sesong tæret nok på mange spillere, den tok så mye krefter av ham at det kanskje er på tide Erling tar en time out, sier Blackburn.