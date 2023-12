Rennet pågår fortsatt.

Lillebror Bø fylte på stående. En sterk avslutning var likevel ikke nok til å slå Benedikt Doll, som var 5,4 sekunder foran.

– Det er en stund siden vi har sett at Johannes har hatt mindre enn to bom og ikke vunnet, sier NRK-ekspert Synnøve Solemdal.

– Jeg tok en kaffe for å våkne litt på forhånd, sier Doll til NRK.

– Jeg trodde at han skulle ta meg igjen. Jeg ble litt overrasket over at det holdt.

Og på plassen bak nordmannen fulgte en tysker: Philipp Nawrath (31).

Johannes Thingnes Bø brukte fem renn på å ta vinterens første verdenscupseier. Den kom på jaktstarten i Hochfilzen sist helg.

Ti treff på Sturla Holm Lægreid, som imidlertid ble noe stiv på slutten. Han falt utenfor pallen denne gang.

– Jeg må være fornøyd, sier han til NRK etter 4. plass.

Tarjei Bø vant sprinten i Hochfilzen og bar den gule ledertrøyen i sprinten fredag. Han leverte imidlertid ikke da han pådro seg to runder på liggende. Vetle Sjåstad Christiansen pådro seg en runde på stående.

Endre Strømsheim var god på liggende, men hadde tre bom på stående. Johannes Dale-Skjevdal slet også kraftig på standplass.

– Fryktelig kjedelig, sier Dale-Skjevdal til NRK.